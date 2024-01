Tragedia sfiorata, elicottero tocca i fili dell’alta tensione: costretto all’atterraggio d’emergenza Secondo quanto ricostruito, l’elicottero è un Augusta HH101 del nono stormo dell’Aeronautica militare, partito dall’aeroporto di Grazzanise, provincia di Caserta, per un’esercitazione. A bordo c’erano cinque militari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un elicottero militare tocca i fili dell'alta tensione ed è costretto a un atterraggio d'emergenza. È successo ieri sera a Santi Cosma e Damiano, provincia di Latina. Secondo quanto si apprende, il velivolo è atterrato con successo nei pressi del campo sportivo nella frazione di Cerri Aprano sull'Ausente intorno alle 18.30 di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Formia e gli uomini della polizia municipale per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per transennare l'area.

A bordo c'erano cinque militari e per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito, l'elicottero è un Augusta HH101 del nono stormo dell'Aeronautica militare, partito dall'aeroporto di Grazzanise, provincia di Caserta, per un'esercitazione. Grazie alla bravura del pilota, come detto, nessuno si fatto male. L'elicottero avrebbe toccato i cavi elettrici gestiti da Terna, con i tecnici del gestore che sono intervenuti subito provvedendo a riparare il guasto.

Erano due gli elicotteri in volo sopra Santi Cosma e Damiano, ma uno, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente toccato un cavo dell'alta tensione. Per questo il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza nella zona del campo sportivo.

Leggi anche Misterioso incendio al presepe di Subiaco, ha preso fuoco la statua della Madonna

Come riporta la pagina locale Tirreno Flash, l'elicottero è stato sorvegliato dai militari per tutta la notte e attualmente sono in corso le riparazioni dell'elica rimasta danneggiata dopo aver toccato i fili elettrici.