Tentato omicidio Manuel Bortuzzo, imputati ancora a processo: si valuterà solo la premeditazione

A cura di Natascia Grbic

Si terrà un processo bis per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo, ferito a colpi d'arma da fuoco in un agguato all'Axa compiuto nel febbraio del 2019. Lo ha deciso la Corte di Cassazione: da valutare, l'aggravante della premeditazione, una richiesta fatta anche dalle difese dei due imputati, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati a 14 anni e otto mesi in secondo grado. Nel caso fosse esclusa l'aggravante, i due imputati potrebbero avere uno sconto di pena.