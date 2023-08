Tarquinia, minaccia il titolare di un locale con un cavatappi: emesso Daspo Willy per un 53enne L’aggressione è avvenuta qualche giorno fa sul Lungomare di Tarquinia: emesso dal questore di Viterbo il “Daspo Willy” che prevede l’inasprimento della pena e l’allontanamento dai locali pubblici.

A cura di Teresa Fallavollita

La discussione è sfociata ben presto in una vera e propria aggressione: quando l'uomo ha estratto dalla tasca un cavatappi per minacciarlo, il titolare del ristorante ha chiamato le forze dell'ordine per evitare il peggio. È quanto accaduto sul lungomare di Tarquinia nei giorni scorsi: per l'aggressore è stato emesso il "Daspo Willy", provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per il reato di rissa e il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento in caso di denunce o condanne per atti di violenza proprio fuori dal locale.

L'aggressione e il daspo

La vicenda è avvenuta pochi giorni fa a Tarquinia (Viterbo), lungo il litorale della città, affollato in questi giorni estivi da residenti e turisti. Un uomo di 53 anni era entrato per una semplice consumazione quando, per futili motivi, è scoppiato un acceso litigio con il proprietario del ristorante. La discussione si è ben presto animata, tanto che il titolare ha invitato gli altri clienti presenti a uscire dal locale, perché preoccupato da una possibile reazione violenta dell'uomo, che continuava a urlare insulti. E infatti, dopo poco, il 53enne ha estratto dalla tasca un cavatappi (con tanto di accessori, compreso un coltellino) con il quale ha cominciato a minacciare il gestore che a quel punto, preoccupato per la sua incolumità, ha allertato le forze dell'ordine.

Giunti sul posto nel giro di poco tempo, gli agenti hanno prima placato l'aggressore, per poi denunciarlo per i reati di minacce aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Nei confronti del 53enne, pregiudicato, il questore di Viterbo Fausto Vinci ha adottato, su proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia, il "Daspo Willy" che prevede l'inasprimento della pena in presenza di denunce o condanne: l'uomo non potrà accedere né stazionare nei pressi di tutti gli esercizi commerciali dediti alla ristorazione e alla somministrazione di pasti e bevande situati nel Comune di Tarquinia. Il provvedimento ha durata di sei mesi.