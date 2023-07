Stefano Bandecchi vittima di tentata rapina: “Una pistola in faccia, ma il mio Rolex è ancora qua” Il sindaco di Terni, ex presidente della Ternana e della Unicusano Stefano Bandecchi ha raccontato su Instagram di aver subito una tentata rapina all’Eur. Fortunatamente è riuscito ad allontanarsi.

A cura di Alessia Rabbai

Stefano Bandecchi e il suo Rolex

"Mi ha puntato una pistola in faccia, voleva il mio Rolex ma ho accelerato e me ne sono andato". È il racconto del sindaco di Terni, ex presidente della Ternana e della Unicusano Stefano Bandecchi, che ha denunciato di essere stato vittima di una tentata rapina all'Eur. Bandecchi ha raccontato quanto gli è accaduto nella Capitale in un un video pubblicato su Instagram martedì sera 25 luglio. "È ora di andare a dormire, stavo rientrando a casa e ad un certo punto ero fermo ad un semaforo, mi affianca un tizio con un motorino, mi da due botte nel vetro armato di pistola e me la punta – spiega – ho pensato che forse era arrivata la mia ora. Ma invece ho capito che voleva rubare semplicemente l'orologio. È allucinante pensare a dove siamo arrivati e come ci siamo ridotti. Comunque ho accelerato e sono riuscito ad andarmene e l'orologio è ancora qui con me, lui però ha ancora la pistola". E continua: "Stiamo molto attenti". Bandecchi racconta l'episodio ormai al sicuro all'interno della sua abitazione e risponde a qualche commento degli utenti.

Rapine e tentate rapine ai vip

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Sono diverse le vittime di rapine o tentate rapine non andate a segno per le strade della Capitale. Ad essere presi di mira per la maggiore dai malviventi sono solitamente persone facoltose, appartenenti al mondo dello spettacolo, del calcio o ancora della politica. Tra gli oggetti più ambiti dai malviventi ci sono appunto gli orologi di lusso, gioielli, portafogli e auto. Ad esempio l'ex calciatore della As Roma Alessio Cerci è stato fermato da alcuni malviventi in zona Portuense lo scorso maggio. In quel frangente una coppia a bordo di uno scooter gli si è avvicinata, minacciandolo con una pistola di consegnargli l'orologio che aveva al polso. Ma il calciatore accorgendosi che l'arma era finta li ha insultati e i ladri se ne sono andati.