Schiaffi in faccia, botte e umiliazioni a una donna disabile: denunciata la badante A chiamare i carabinieri sono stati i vicini della donna, che hanno sentito le urla disperate della signora provenire dalla sua abitazione, condivisa con la badante. La donna è stata allontanata e denunciata: picchiava la signora di cui avrebbe dovuto prendersi cura, umiliandola e prendendola ripetutamente a schiaffi in faccia.

A cura di Natascia Grbic

Schiaffi in faccia, botte, umiliazioni, insulti e minacce di ogni tipo: questo era ciò che faceva una donna di 46 anni, badante, alla signora che doveva assistere. Una donna della sua stessa età, disabile, che non poteva stare da sola in casa e che aveva bisogno di aiuto per tutte le faccende quotidiane. E così quella donna era andata a lavorare da lei: ma invece di aiutarla, la picchiava giornalmente, costringendola a vivere nel terrore. Oltre la violenza fisica poi, c'era pure quella psicologica, che aveva buttato la 46enne in uno stato di totale prostrazione e paura nei confronti della donna. A rendersi conto di ciò che stava accadendo in quella casa, i vicini della donna. Troppe le urla, i gemiti di dolore e i lamenti che sentivano provenire dall'abitazione. E così hanno chiamato i carabinieri, denunciando i loro sospetti.

A indagare sulle violenze cui era sottoposta la signora, i carabinieri del NORM di Alatri. Le indagini si sono svolte anche con l'ausilio di mezzi tecnici e in collaborazione con il comando della locale stazione, che hanno raccolto numerosi indizi di colpevolezza nei confronti della badante. Dalle indagini sono emerse le violenze fisiche e psicologiche cui la 46enne, che non poteva difendersi, era sottoposta. E così alla donna è stato notificato un provvedimento di allontanamento. L'accusa di cui deve rispondere è di maltrattamenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona con disabilità. Perché si comportasse così, non è noto. Certo è che il suo allontanamento era necessario per la signora, che ora non dovrà più vivere nel terrore.