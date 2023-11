Santa Marinella, avvistati 12 lupi: la fototrappola li riprende mentre camminano di notte Alcuni adulti, altri sembrano cuccioli: dodici esemplari di lupi sono stati avvistati da una fototrappola qualche notte fa. Il video sui social.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot dal video pubblicato sui social dal sindaco Pietro Tidei.

"Dodici lupi sul territorio di Santa Marinella filmati da una fototrappola qualche notte fa". Questa la frase che accompagna un video pubblicato sui social dal sindaco della cittadina nel litorale laziale a nord di Roma, Pietro Tidei. Come si vede negli appena trenta secondi di video, sarebbero dodici in totale i lupi a mostrarsi alla videocamera. Camminano e attraversano l'inquadratura dalla parte sinistra alla destra dell'osservatore. Alcuni sembrano esemplari adulti, altri, invece, sembrano essere quasi dei cuccioli, ancora. E a chi mette in dubbio che si tratti di veri lupi, è lo stesso sindaco Tidei a rispondere, precisando che il video è stato girato e analizzato da un esperto prima di finire online, sui suoi canali social.

Il video dei lupi sui social

Sotto al video pubblicato un paio di giorni fa sono numerosi i commenti. C'è chi chiede maggiori indicazioni sulla zona: "Forse sono arrivati dalla zona della Tolfa", si chiede qualcuno. Altri, invece, rispondono a tono: "Non dia riferimenti territoriali, neppure generici – scrivono in un commento rivolti direttamente al sindaco – Specificare la zona in cui si trovano li mette a rischio: in Italia esiste il bracconaggio che, per i lupi, è la prima causa di morte e ciò è testimoniato dalla telemetria che si usa a campione sui selvatici", mettono in guardia.

"Animali bellissimi: i boschi sono loro e noi stiamo devastando tutto. Lasciamoli in pace", aggiunge un altro. Altri ancora, invece, si dicono preoccupati: "C'è chi non ha il piacere di fare questa conoscenza: i lupi non sono né buoni né cattivi, sono meravigliosi su National Geographic, ma senza un piano neanche la scampagnata del lunedì di Pasquetta".