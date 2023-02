Sanremo 2023, da Giorgia a Marco Mengoni: chi sono i cantanti romani in gara sul palco dell’Ariston Elodie, Ultimo e anche i Cugini di Campagna: sono molti gli artisti romani e laziali in gara sul palco dell’Ariston. Romani d’eccellenza anche fra gli ospiti.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram.

Sono quasi dieci i cantanti in gara in questa nuova edizione, la settantatreesima, del Festival di Sanremo. A salire sul palco dell'Ariston, fra i big della canzone italiana, ci sono sette artisti romani, a cui si aggiunge uno originario del viterbese. Oltre a loro anche numerosi ospiti, alcuni dei quali canteranno nella serata delle cover, venerdì 10 febbraio, arrivano dalla stessa regione. Scopriamo chi sono e cosa canteranno.

Giorgia canta "Parole dette male"

Torna a Sanremo dopo 22 anni Giorgia, all'anagrafe Giorgia Todrani, cantante romana classe 1971. Sul palco dell'Ariston aveva debuttato nel 1993 vincendo con Nasceremo nella categoria giovani ed entrando di diritto in quella dei big. L'anno successiva ha partecipato nuovamente alla kermesse con uno dei brani più famosi del suo repertorio, E poi, ma è soltanto l'anno dopo, nel 1995 che riesce a vincere la gara con Come Saprei. L'ultima apparizione a Sanremo risale al 2001, quando ha partecipato con Di sole e d'azzurro, scritta per lei da Zucchero Fornaciari. Si è classificata al secondo posto dietro a Elisa, con Luce (tramonti a nord est): proprio con lei duetterà nella serata cover con un medley del loro repertorio.

Elodie partecipa con la canzone "Due"

Si intitola Due il brano portato in gara da Elodie, altra cantante romana in gara, proveniente dal quartiere di Quartaccio. Anche lei è una veterana dell'Ariston: nel 2017 ha partecipato con il brano Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda, mentre nel 2021 è stata voluta come co-conduttrice per il secondo festival condotto da Amadeus. Nella serata delle cover si esibirà con un brano di Lenny Kravitz insieme a Big Mama, avellinese che ha trovato fama esibendosi nei locali di Trastevere.

Leggi anche Operaio intrappolato nel camion muore carbonizzato in un incidente: datore di lavoro a processo

Elodie a Sanremo nel 2021, in veste di coconduttrice.

Ultimo canta "Alba" e nella serata cover duetta con Eros Ramazzotti

Approdato a Sanremo nel 2018 nella categoria Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze, vincendo, Ultimo ha poi partecipato nella sezione big con I tuoi particolari l'anno successivo, piazzandosi al secondo posto sotto al brano Soldi di Mahmood. Niccolò Moriconi, questo il suo nome all'anagrafe, nato a San Basilio nel 1996 e fin da piccolo ha iniziato a studiare in conservatorio. Insieme a lui, nella serata cover, ha chiamato un altro volto noto della musica romana, Eros Ramazzotti, con cui si esibirà in un medley delle sue canzoni: anche lui, proprio come Ultimo, ha vinto la gara Nuove Proposte di Sanremo appena ventenne, nel 1983, con la sua Terra Promessa. Ha partecipato al festival anche nei due anni successivi, prima con Una storia importante e, nel 1986, con Adesso tu.

I cugini di campagna cantano "Lettera 22"

Ad alzare l'età media dei cantanti romani in gara ci pensano I cugini di campagna, attivi nel panorama musicale dal 1970. Ivano e Silvano Michetti hanno fatto la storia della musica italiana, a partire dalla loro intramontabile Anima Mia. Insieme a loro, sul palco, Nicolino "Nick" Luciani e Tiziano Leonardi, voce, keytar, tastiere e cori.

Partecipano al festival con Lettera 22, grazie alla quale sono diventati protagonisti di un bonus ad personam: 22 punti qualora si dovessero qualificare 22esimi. Per la serata cover, invece, duettano con il fiorentino Paolo Vallesi.

Leo Gassman a Sanremo con "Terzo Cuore"

Anche lui ha già partecipato a Sanremo nella sezione nuove proposte del 2020, vincendo la gara con Vai bene così, dopo la partecipazione al talent show X Factor. Leo Gassman, classe 1998, che l'arte l'ha nel sangue essendo figlio e nipote di celebri volti dello spettacolo italiani, torna quest'anno con Terzo Cuore. Nella serata cover, invece si esibirà con Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo in un medley di Edoardo Bennato.

Mara Sattei e la sua "Duemilaminuti" duetterà con Noemi

Chiuderà la prima serata del festival Mara Sattei, conosciuta al grande pubblico per essere la voce femminile di La dolce vita, brano realizzato con Fedez e Tananai (uno ospite nella puntata dei duetti con gli Articolo 31 e l'altro presente in gara) che ha occupato le classifiche per settimane la scorsa estate. Con lei, in quello che si preannuncia essere uno splendido revival, nella serata cover si esibirà con Noemi, altra cantante che ormai è di casa a Sanremo, la cui ultima partecipazione risale allo scorso anno, in L’amour toujours di Gigi D’Agostino.

Ariete propone "Mare di guai"

Dal litorale romano, in particolare da Anzio, arriva un'altra artista che ha fatto da colonna sonora alle estati appena passate con L'ultima notte e le sue Diecimila voci: Arianna Del Giaccio, in arte Ariete. L'artista, classe 2002, alla sua prima esperienza sul palco dell'Ariston, duetterà con Sangiovanni in Centro di gravità permanente di Franco Battiato.

Marco Mengoni porta al festival "Due Vite"

Un altro veterano di Sanremo è Marco Mengoni che arriva dal comune viterbese di Ronciglione. Dopo l'esperienza ad X Factor, ha partecipato al festival classificandosi al terzo posto con Credimi ancora, dietro a al trio Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia, Luca Canonici e al vincitore Valerio Scanu che aveva portato in gara Per tutte le volte che. In seguito è tornato sull'Ariston con L'essenziale, raggiungendo la vetta più alta nel 2013. Quest'anno propone Due vite, mentre nella serata dei duetti si esibirà con The Kingdom Choir con la canzone Let it be dei The Beatles.

Tutti gli ospiti romani durante il 73esimo festival di Sanremo

Ma la romanità non finisce qui durante questa 73esima edizione del festival di Sanremo. Fra i superospiti tornano, nella terza serata, i Maneskin, gruppo vincitore di Sanremo nel 2021 con Zitti e Buoni, impegnati nella promozione del nuovo album Rush!. Fra i cantanti che si esibiranno in piazza Colombo e sulla nave da crociera, nelle altre due location del festival, anche Achille Lauro mentre, come coconduttrice, nella serata di mercoledì 8 febbraio la giornalista, nota per il suo Belve, Francesca Fagnani.

Altri ospiti sfileranno sul palco dell'Ariston in occasione della serata dei duetti. Fra loro Ditonellapiaga, reduce dell'ultimo festival in coppia con Donatella Rettore e la loro Chimica, che canterà con Colla Zio Salirò di Daniele Silvestri (canzone che si classificò quattordicesima nel festival del 2022, ma dal successo esponenziale di un altro cantautore romano, fra l'altro).

Alex Britti, originario del quartiere Monteverde, nel cuore di Roma, duetterà con LDA nella sua Oggi sono io, mentre Lorella Cuccarini con Olly nella sua La notte vola. Ultimo volto romano dei duetti è quello di Michele Zarrillo che della sua romanità ha fatto un tratto caratteristico delle sue canzoni: duetterà nella sua Cinque Giorni con Will.