Rome reborn, l’app per viaggiare nel tempo e volare sulla Roma degli antichi romani Un salto a ritroso nel tempo di quasi due millenni, un app rivoluzionaria per osservare la città di Roma così come doveva apparire all’epoca dell’imperatore Costantino.

A cura di Enrico Tata

Roma Reborn 4.0 è una app che permette di ‘viaggiare nel tempo' e fare un tour in 3D dell'antica Roma, così come doveva apparire nel 320 dopo Cristo. Il progetto è nato addirittura nel 1996, ma negli anni è stato sviluppato fino alla versione attuale, la 4.0: si tratta di una delle ricostruzioni più accurate mai realizzate di una città antica e permette di visitare oltre 7mila monumenti di Roma, ricostruiti in 3d, lungo 13,6 chilometri quadrati.

Roma Rebord è disponibile sulla piattaforma Yorescape, ed è possibile esplorare, a pagamento, il Foro Romano, la Basilica di Massenzio, il Pantheon. Come anticipato, c'è anche un programma che permette di visitare la ricostruzione di Roma antica a volo d'uccello, con 61 ‘fermate' in cui sono presenti descrizioni e spiegazioni.

L'unico luogo visitabile gratuitamente sono le terme di Caracalla: si possono osservare le ricostruzioni di tutti gli ambienti interni ed esterni, dal tiepidarium al frigidarium, dal calidarium alla palestra per un totale di venti ‘fermate'. Per ogni ambiente è possibile ascoltare le descrizioni degli esperti e approfondire la conoscenza di quelle stanze.

Stando a quanto si apprende, il progetto è continuamente aggiornato e in espansione dal team team scientifico di Flyover Zone via via che vengono fatte nuove scoperte e che si registrano nuovi progressi nella conoscenza storica dell'antica Roma. L'app è in inglese con sottotitoli in italiano. È gratuita interamente per una settimana e poi ha un costo di 30 dollari all'anno.

Insomma, un salto a ritroso nel tempo di quasi due millenni per dare uno sguardo alla città di Roma, così come doveva apparire all'epoca dell'imperatore Costantino.