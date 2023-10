Roma, senzatetto 56enne ammazzato di botte: trovato a terra nell’ex Città del Rugby L’uomo trovato agonizzante all’ex Città del Rugby di Spinaceto. Indagano la Polizia di Stato e la Scientifica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo di 56 anni, di origine romena, è stato ritrovato a terra in fin di vita questa mattina a Roma. L'uomo, probabilmente un senza fissa dimora, si trovava all'interno dell'ex Città del Rugby, in via Augusto Ronzini, attualmente in disuso e occupata da diversi clochard. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre 2023.

Indaga la Polizia di Stato

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Spinaceto e la Polizia Scientifica che hanno avviato le indagini e hanno proceduto ai rilievi del caso. Sono ancora in corso accertamenti. Il 56enne, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe presentato né segni di accoltellamento né ferita da arma da fuoco. Ma potrebbe essere stato vittima di una aggressione, i cui contorni sono ancora da definire. È stato ritrovato a terra sanguinante e agonizzante, con fratture al cranio e alle ossa nasali.

L'uomo trovato agonizzante all'ex Città del Rugby

Per la morte del 56enne sarebbe sospettato un connazionale 50enne, anche lui senza dimora. I due potrebbero aver litigato per motivi non chiari. Secondo le prime informazioni, la vittima potrebbe essere stata colpita al volto e alla testa. L'uomo è stato ritrovato riverso a terra, in fondo ad una rampa di scale. Il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto e se il 56enne sia stato colpito eventualmente a mani nude o con un oggetto contundente. L'ex Città del Rugby è abbandonata ormai da anni, dovrebbe essere ristrutturata con i fondi del PNRR, ma al momento i lavori non sono ancora partiti.