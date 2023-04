Rogo di Primavalle: 50 anni fa i fratelli Mattei morivano carbonizzati a 8 e 22 anni Stefano e Virgilio, i fratelli Mattei morti carbonizzati a 8 e 22 anni, sono le vittime del rogo di Primavalle. Sono trascorsi 50 anni da quella notte del 16 aprile 1973.

A cura di Alessia Rabbai

Stefano e Virgilio Mattei

Sono trascorsi cinquant'anni dal rogo di Primavalle a Roma, in cui sono morti carbonizzati i fratelli Mattei, Stefano, 8 anni, e Virgilio, 22. I drammatici fatti risalgono alle ore 3.20, nel cuore della notte del 16 aprile del 1973 e si sono verificati nell'abitazione in via Bernardo di Bibbiena, dove la famiglia viveva e in quel momento stava dormendo. Per la strage di Primavalle sono stati condannati Achille Lollo, Marino Clavio e Manlio Grillo a diciotto anni di carcere. Una pena poi prescritta per fuga all'estero. Lollo è morto ad agosto 2021 a Trevignano Romano alle porte di Roma. Clavo e Grillo sono scappati prima del processo e Lollo dopo il I grado. Oggi la sorella Antonella Mattei mantiene viva la loro memoria. "Nessuno deve rivivere la malvagità che abbiamo vissuto noi – ha detto all'Adnkronos – Non abbiamo avuto giustizia e chi ha ucciso i miei fratelli è stato condannato ma non ha mia pagato e non ha mai chiesto scusa".

Il rogo di Primavalle

La notte in cui sono morti carbonizzati Stefano e Virgilio un gruppo di giovani di Potere Operaio ha lasciato una tanica di benzina con un innesco artigianale davanti alla porta di casa Mattei ed è scappato. L'esplosione ha provato un incendio, che in breve tempo ha avvolto la casa dove al suo interno viveva il quarantottenne Mario Mattei, segretario della sezione ‘Giarabub' del Msi, Movimento sociale italiano, sua moglie e i loro sei figli. Mario si è lanciato dal balcone, mentre sua moglie Anna e i due figli più piccoli, Antonella di nove anni e Giampaolo di tre anni, sono riusciti a mettersi in salvo scappando dalla porta, prima che le fiamme bloccassero l'uscita.

Lucia di quindici anni con l'aiuto del padre si è calata dal balcone del secondo piano e si è buttata di sotto; Silvia, diciannove anni, si è lanciata dalla veranda della cucina, battendo la testa e rompendosi costole e vertebre. Le fiamme non hanno invece purtroppo lasciato scampo agli altri due figli dei coniugi Mattei, Stefano di otto anni e Virgilio di ventidue, militante missino dei Volontari Nazionali e sono morti bruciati vivi. I vigili del fuoco entrati poi all'interno dell'appartamento una volta domate le fiamme si sono trovati davanti un'immagine straziante: i due corpi carbonizzati abbracciati.

Il messaggio di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato al presidente dell'associazione Fratelli Mattei, Giampaolo Mattei un messaggio in occasione della cerimonia di commemorazione del 50° anniversario della strage di Primavalle.