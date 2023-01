Rita Dalla Chiesa pubblica foto di rifiuti per attaccare Gualtieri e Raggi: ma è Catania Gaffe della deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, che ha pubblicato su Twitter una foto con cumuli di rifiuti per attaccare Raggi e Gualtieri: ma scambia Roma con Catania.

A cura di Natascia Grbic

Una foto con decine di sacchetti dell'immondizia che ricoprono il marciapiede e parte della strada: questa la foto retweettata da Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice televisiva e ora deputata alla Camera per Forza Italia. "Basterebbe questa foto per capire il fallimento del Pd grillinizzato M5S a Roma e cancellare dalla lista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. Roma affogata tra i rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria", recita la didascalia dell'immagine. Peccato che quella raffigurata nella foto non sia la capitale, ma Catania.

Una gaffe facilmente evitabile dato che la foto circola in rete da diverso tempo. Ma, soprattutto, chi conosce Roma sa perfettamente che quella non può essere – nonostante anche qui il problema dei rifiuti sia ben sentito – la capitale. A far notare a Dalla Chiesa il grossolano errore, alcuni utenti. La deputata però, ha deciso di non cancellare il tweet, ma di rincarare la dose, pubblicando altre immagini in cui si vedono le strade di Roma piene di rifiuti.

Una gaffe, quella della deputata, che non è piaciuta nemmeno a chi la segue da tempo. "Mi piaci molto come conduttrice, preferisco ricordarti così che attraverso i tuoi tweet", le scrive una donna. "Assuma un social media manager per piacere", la consiglia un altro. A far discutere, anche un altro tweet pubblicato sempre nell'arco della giornata di ieri, che ha spinto in molti a chiedersi se la deputata abbia cognizione di ciò che accada: "Ma ci sono incidenti allo Stadio Olimpico?", riferendosi molto probabilmente agli scontri avvenuti tra ultras romanisti e napoletani lungo l'Autostrada del Sole, tra San Savino e Arezzo. Tanto che una donna, ironicamente, le chiede: "Piantedosi non le risponde al telefono? Dobbiamo far girare?".