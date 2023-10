Rissa sulla Casilina a Torpignattara: urla, schiaffi e spinte davanti ad un bar (video) Due persone hanno discusso animatamente davanti a un bar di Torpignattara: urla, spintoni e la frattura del setto nasale per una delle due, con le immagini che in poco tempo sono diventate virali sui social.

A cura di Simone Matteis

Momenti di tensione hanno risvegliato ieri mattina il quartiere Torpignattara a Roma: due persone che avevano bevuto troppo alcol hanno cominciato a discutere animatamente nei pressi di un bar. Qualche parola di troppo e poi gli spintoni, fino a far cadere uno dei due a pochi centimetri da un'auto in movimento. I carabinieri hanno denunciato un uomo per lesioni mentre la ferita non ha voluto fornire le sue generalità.

La lite tra due persone sulla via Casilina

Domenica 22 ottobre, ore 8 del mattino. L'alba illumina Torpignattara quando due persone discutono in maniera aggressiva a pochi passi da un bar lungo via Casilina. Urla, qualche schiaffo tirato a vuoto e poi gli spintoni, finché uno dei due non cade a terra a pochi centimetri da un'auto in movimento. Dai palazzi vicini i residenti prendono il cellulare per mettere in rete quelle scene, ricondivise sui propri canali social da Welcome to Favelas: i video mostrano almeno sei persone attorno ai due litiganti, che si muovono sull'asfalto in maniera confusa mentre passano le auto.

L'intervento dei carabinieri

La lite è stata segnalata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torpignattara, arrivati quando i due erano ancora lì presenti. I militari si sono subito accorti che le persone coinvolte nella discussione erano ubriache. Hanno poi ricostruito la dinamica dell'accaduto, grazie alle testimonianze dei presenti, o almeno di coloro che sono rimasti anche dopo l'arrivo dei militari.

Denunciato un uomo per lesioni

I carabinieri hanno così denunciato a piede libero per lesioni un uomo originario dell'Ecuador di 45 anni, il quale sembrerebbe aver ferito al naso la donna transgender con la quale aveva discusso a lungo. La persona ferita è stata soccorsa dal personale medico-sanitario del 118 arrivato assieme alla pattuglia dell'Arma, ma non è stato possibile identificarlo, poiché si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, al momento, non ha ancora sporto denuncia su quanto accaduto.