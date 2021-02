Quattro sindaci della provincia di Roma passano alla Lega, Salvini: “E presto sfratteremo Raggi”

“La Lega cresce ogni giorno, da Nord a Sud, e la provincia di Roma è una delle realtà più dinamiche e positive. Oggi diamo il benvenuto in Lega e auguriamo buon lavoro ai sindaci di Anguillara, Manziana, Riano e Magliano Romano. E tra pochi mesi, per la gioia dei cittadini romani che non ne possono più, daremo lo sfratto anche alla Raggi”, ha annunciato Matteo Salvini.