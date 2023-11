Quali regali faranno i romani a Natale e quanto spenderanno: l’indagine di Confcommercio Quanto spenderanno i romani per i regali di Natale 2023? E cosa regaleranno? Lo rivela un’indagine pubblicata da Confcommercio Roma.

Secondo i romani, il Natale 2023 sarà vissuto in maniera più dimessa rispetto al 2022, cioè si faranno meno acquisti e meno romani. Lo sostiene l'80 per cento degli intervistati in un'indagine pubblicata da Confcommercio Roma. Coloro che ritengono che il Natale sarà vissuto allo stesso modo del 2022 sono circa il 17 per cento mentre il restante 3 per cento ritiene che i consumatori faranno più acquisti rispetto all’anno precedente.

Il Natale sarà più ‘povero', sostengono gli intervistati, soprattutto per l’aumento dei costi della spesa alimentare, per l'81 per cento, e per l’aumento dei costi delle bollette, per il 77 per cento.

Quest'anno il 74 per cento degli intervistati farà acquisti per regali di Natale e il restante 26 per cento non affronterà questa spesa. I motivi sono legati al peggioramento delle proprie condizioni economiche e al risparmio, data l'incertezza economica.

Tra chi farà regali, il 39 per cento ritiene gli acquisti di Natale una spesa necessaria, ma di cui farebbe volentieri a meno. Il 35 per cento considera questa spesa necessaria, ma che affronta con piacere. Il 25 per cento la ritiene del tutto inutile. L'idea che sia una spesa piacevole è diffusa soprattutto tra i giovani, mentre il pensiero che si tratti di una spesa inutile è prevalente tra gli anziani.

Ma cosa regaleranno i romani a Natale? Soprattutto prodotti enogastronomici, seguiti da capi d’abbigliamento, giocattoli e carte e buoni regalo. Rispetto allo scorso anno si registra un calo del 6 per cento per quanto riguarda i libri.

Quanto agli acquisti online, vanno forte abbonamenti a piattaforme di streaming, carte regalo o buoni regalo digitali e orodotti per animali. Anche in questo caso, in lieve calo i libri rispetto al Natale 2022.

I consumatori che acquisteranno esclusivamente in negozio sono il 25,6 per cento, coloro che acquisteranno esclusivamente online sono il 16,2 per cento. La percentuale di coloro che acquisteranno sia su internet sia presso i canali tradizionali è pari al 58,2 per cento. I regali saranno acquistati soprattutto nei grandi centri commerciali, 65 per cento in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando erano stati indicati dal 50 per cento dei consumatori.

Ma quanto spenderanno i romani per i regali? L'86,6 per cento ritiene che spenderà fino a 300 euro e il 13,4 per cento spenderà oltre 300 euro. Per le prossime feste di Natale la stima della spesa media che i cittadini di Roma affronteranno per i regali di Natale ammonta a 194 euro a persona, in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando era di 154 euro.