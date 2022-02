Portuense, tentato furto in edicola: giornalaio insegue il ladro ma si sente male e muore La tragedia è avvenuta questa mattina a Roma, in zona Portuense. L’uomo è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina a Roma, in zona Portuense. Un edicolante è morto dopo essere stato vittima di un tentativo di furto. Secondo le prime informazioni l'uomo stava sistemando i giornali quando è stato avvicinato da un ladro che ha tentato di rubare la cassa. L'edicolante ha reagito e ha impedito il furto, dopodiché ha inseguito l'uomo, datosi alla fuga. Non è riuscito a raggiungerlo, ed è tornato alla sua edicola: appena qualche secondo dopo però, si è sentito male e si è accasciato a terra. Subito è partita la macchina dei soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo aver perso i sensi.

Sul caso indagano i carabinieri. Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno fornito indicazioni utili alla sua identificazione. Al momento però, il ladro non è stato ancora arrestato. Non è escluso che i militari decidano di visionare anche le telecamere presenti nella zona, al fine di dare un volto – e successivamente un nome – alla persona che questa mattina alle 8 ha provato a derubare l'edicolante.

Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse. Si tratta di un edicolante che da tempo lavora nella zona di Portuense e che era conosciuto da tutti. Nessuno si aspettava una tragedia come quella avvenuta stamattina, e tutte le persone che hanno assistito alla scena hanno sperato fino all'ultimo che il 118 riuscisse a rianimare l'uomo, stroncato però dal malore in pochissimi secondi. Il decesso è avvenuto quasi sul colpo. Cordoglio nel quartiere, intanto le indagini sono in corso per identificare il prima possibile il responsabile del tentato furto.