Porta la moglie già morta in ospedale il primo dell’anno: fermato per omicidio Omicidio aggravato è l’ipotesi di reato per la quale i carabinieri hanno fermato un uomo di Sant’Oreste, che ha portato la moglie morta all’ospedale di Civita Castellana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato fermato l'uomo che ha portato la moglie morta in ospedale. L'ipotesi di reato è di omicidio aggravato. L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 22 di lundì scorso primo gennaio, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo. Il settantatreenne è arrivato con la moglie settantunenne in braccio all'ospedale di Civita Castellana nel Viterbese, dicendo ai sanitari che era "caduta dalle scale" della loro abitazione a Sant'Oreste, Comune di poche migliaia di abitanti nell'Area Metropolitana della Capitale.

L'ospedale ha subito allertato e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, come da prassi avviene in questi casi. Gli investigatori fin dai primi istanti non hanno creduto al racconto del settantatreenne, a distanza di alcune ore è scattato il fermo su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli. La motivazione della misura di custodia cautelare è pericolo di fuga. Sulla salma della donna sarà disposta l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause esatte che hanno provocato il decesso.



Sequestrata l'abitazione a Sant'Oreste, trovati oggetti sporchi di sangue

I carabinieri delle Compagnie di Civita Castellana e di Bracciano che indagano sulla vicenda della donna morta portata dal marito in ospedale coordinati dalla Procura hanno ascoltato il racconto del settantunenne e hanno perquisito l'abitazione di Sant'Oreste, dove la coppia viveva. Al suo interno hanno trovato oggetti sporchi di sangue, che hanno aggravato la posizione dell'uomo. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per svolgere i sopralluoghi necessari.

A carico dell'uomo da quanto si apprende al momento non risultano denunce passate di maltrattamenti in famiglia o violenza domestica. Sono in corso gli accertamenti utili per raccogliere più informazioni possibili per ricostruire la dinamica dell'accaduto, i militari stanno ascoltando famigliari e amici dei coniugi.