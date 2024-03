Piove nelle aule della Sapienza: gli studenti coprono la sedia con l’ombrello Piove nelle aule dell’università La Sapienza a Roma: il video girato diventa virale online. E una delle sedie viene coperta con un ombrello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Lo screenshoot dal video di Welcome to Favelas.

Allerta gialla, temporale e pioggia. Questa la condizione meteorologica a Roma e nel Lazio in questo mercoledì 27 marzo 2024. Come ogni volta che piove, diventa quasi impossibile muoversi nelle strade della capitale: alcune allagate, altre con il traffico in tilt. Per alcuni studenti e studentesse, però, è diventato complicato anche fare lezione in aula. In alcune aule della Sapienza, come mostra il video in apertura, ha iniziato a piovere dal soffitto.

I video online

I video della pioggia in aula sono presto approdati online. I filmati, di pochi secondi appena, mostrano scrosci d'acqua cadere dall'alto e colpire le sedie. Gli studenti, forse un po' per provocazione, fra il divertito e il rassegnato, hanno aperto un ombrello per proteggere la sedia colpita. Nel frattempo, però, intorno alle gambe si è presto formata una pozzetta.

"Benvenuti alla Sapienza", dice la voce di uno dei ragazzi che ha ripreso la scena, inquadrando anche l'esterno dell'aula, dove sta piovendo. "Sembrano le aule del Pratone, ci ho fatto qualche esame: non sono nuove, ma non pensavo fossero ridotte così", racconta uno studente a Fanpage.it. "Sì, è l'aula T2. Fare lezione lì è sempre un'esperienza mistica", commentano altri su Instagram.

I commenti online

"Lo scopo primario delle tasse è il finanziamento delle attività, tra cui la fornitura di beni e servizi, alla collettività…", scrive uno studente, lasciando, a proposito dei servizi, l'emoji con un pagliaccio. O, ancora: "Con tutti i soldi delle tasse che spendono gli studenti, queste sono le condizioni dell'edificio…". Ma gli fa eco un altro: "Con tutto quello che spendo effettivamente mi sembra il minimo offrire servizi come le docce durante le lezioni". E poi, a chi chiede a cosa serva l'ombrello aperto, c'è chi risponde, previdente che, se la sedia prende l'acqua, si rompe pure quella.