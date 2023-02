Picchia la moglie davanti ai figli piccoli e confessa: “Ho fatto uccidere tuo fratello” È finito in manette e in carcere per maltrattamenti in famiglia un 48enne. Avrebbe picchiato la moglie davanti ai figli confessando: “Ho fatto uccidere tuo fratello”.

A cura di Alessia Rabbai

"Ho fatto uccidere tuo fratello" sono le presunte minacce alla moglie di un uomo di quarantotto anni originario dell'India ma da tempo residente a Sabaudia. Finito in manette e portato in carcere dove resterà fino alla decisione del giudice, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Minacce che sarebbero solo la punta dell'iceberg di una spirale di violenza perpetrata dall'uomo nei confronti della donna, che andava avanti da tempo. Umiliazioni, percosse, violenza psicologica e fisica con lividi e ferite, era quanto subiva la donna, che ha preso coraggio e lo ha denunciato.

Picchiata davanti ai figli

I fatti risalgono allo scorso dicembre e si sono verificati nel Comune sul litorale della provincia di Latina, quando la donna, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, ha chiesto aiuto in caserma. Ai militari ha spiegato che da anni il coniuge la picchiava e che lei era preoccupata, perché aveva paura per la sua incolumità e per quella dei loro due bambini piccoli. Così ha deciso di denunciarlo. Secondo il suo racconto la colpiva davanti ai figli, impedendole inoltre di uscire e costringendola con le miacce ad obbedire a tutto ciò che le diceva. Altrimenti sarebbero stati guai.

Il marito si è dichiarato mandante dell'omicidio del fratello

L'uomo le ha inoltre confessato di aver fatto uccidere suo fratello in India, un omicidio che risale allo scorso gennaio e le cui indagini condotte dalle autorità locali sono in corso. I carabinieri hanno ascoltato il suo racconto e hanno informato la Procura, che ha avviato le indagini. Hanno poi messo al sicuro in un ambiente protetto sia lei che i suoi due figli minori. Il lavoro degli inquirenti si è concluso con l'arresto e la misura di custodia cautelare.