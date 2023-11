Papa Francesco vuole vederci chiaro sulla storia di Gisella Cardia, la ‘veggente’ di Trevignano Secondo il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, Papa Francesco “si è interessato a Trevignano così come tutta la Chiesa si è interessata. In generale, l’attenzione per questi avvenimenti c’è ed è altissima”.

La vicenda di Gisella Cardia, la ‘veggente' di Trevignano, è arrivata fino alla scrivania di papa Francesco. Il Pontefice si è interessato alla vicenda negli scorsi mesi e vuole vederci chiaro. Lo ha detto al settimanale DiPiù il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, che ha istituito una commissione proprio per giudicare le presunte apparizioni della Madonna di Trevignano.

Il Vescovo di Civita Castellana: "Papa Francesco si è interessato a Trevignano"

Spiega Salvi al settimanale: "Papa Francesco si è interessato a Trevignano così come tutta la Chiesa si è interessata. In generale, l’attenzione per questi avvenimenti c’è ed è altissima. La Chiesa vuole delle risposte e la commissione diocesana che ho istituito sta valutando tutto quello che ha fatto e ha detto la signora Cardia a partire dal 2016, l’anno in cui ha iniziato a riferire di parlare con la Madonna e di ricevere da lei i messaggi”.

Per ora Gisella Cardia non ha voluto incontrare i membri della commissione diocesana

Stando a quanto spiega il vescovo, la signora Cardia per ora si è sempre rifiutata di incontrare gli esperti della commissione diocesana: "Quando Gisella deciderà di incontrarli, quelli che in una indagine di questo tipo vengono definiti medici esterni la visiteranno e avranno modo di confrontarsi con lei. Il loro obiettivo è stilare un referto che possa fare chiarezza sulle sue presunte doti soprannaturali. Però, ripeto, purtroppo la signora Cardia non si è ancora fatta vedere. Per motivi suoi personali, gli appuntamenti che ci ha dato sono sempre disattesi e rimandati. Io per primo voglio dei risultati, voglio saperne di più. E non solo io, naturalmente, perché c’è attesa a ogni livello".

Probabilmente Cardia sarà interrogata sull'acquisto della statuetta della Madonna a Madjugorje e sulle presunte lacrime di sangue. E ancora sulle fantomatiche apparizioni della Madonna il giorno 3 di ogni mese alle ore 15.