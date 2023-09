Papa Francesco a Primavalle, dove è stata uccisa Michelle Causo: “Dobbiamo ripartire dalle periferie” Visita a sorpresa a Primavalle per Papa Francesco: “Abbiamo parlato delle prossime sfide pastorali, dobbiamo ricominciare dalle periferie”.

A cura di Beatrice Tominic

Papa Francesco oggi a Primavalle.

È arrivato questo pomeriggio, poco dopo le ore 16, nella Parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle: Papa Francesco oggi, giovedì 28 settembre, si è recato a sorpresa nel quartiere di Roma nord ovest tristemente noto negli ultimi mesi per due casi che hanno scosso le cronache cittadine.

Proprio nel quartiere di Primavalle, lo scorso 28 giugno, è stata uccisa Michelle Causo, la ragazza di 17 anni il cui corpo è stato trovato all'interno di un carrello della spesa coperto da una busta di plastica, abbandonato per strada. Poco distante, verso il quartiere Monte Mario, qualche mese dopo, il 4 settembre, è stata uccisa Rossella Nappini, accoltellata nell'androne del palazzo in cui viveva con la madre e i figili.

La visita ai sacerdoti

Una volta arrivato nella parrocchia di Santa Maria della Salute è stato accolto dal vicegerente per la diocesi di Roma, monsignor Baldo Reina, dal parroco e dal vice parroco. La visita, in realtà, è stata organizzata per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura ed è durata due ore alla fine delle quali Papa Francesco è rientrato in Vaticano.

"Si è trattato di un confronto fraterno all'insegna del dialogo – ha raccontato poi monsignor Reina – Abbiamo parlato delle prossime sfide pastorali: in questa zona sono evidenti il disagio giovanile e l'esclusione sociale, ma vivono tante persone di buona volontà".

Recarsi nel quartiere di Primavalle a pochi giorni dall'apertura dell'anno pastorale, il 5 ottobre, rappresenta per il pontefice una scelta simbolica. Con la sua visita, Papa Francesco ha voluto mettere in evidenza le priorità, fra cui la necessità di ricominciare dalle periferie, spesso più svantaggiate e dove le disuguaglianze fra la popolazione sono più forti.