Inizia oggi, mercoledì 9 giugno, la nuova Open Week AstraZeneca nel Lazio. Potranno prenotarsi nei vari hub messi a disposizione dalla Regione Lazio tutti gli over 18 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Le iscrizioni, come di consueto, avverranno tramite l'app Ufirst, tramite la quale sarà possibile prenotare la propria dose fino a esaurimento scorte nei punti indicati dalla Regione Lazio. Al momento ci sono ancora numerosi slot disponibili. Per prenotare il vaccino AstraZeneca basta aprire l'app, inserire il numero della propria tessera sanitaria (non serve lo Spid) e poi scegliere l'hub. L'Open Week AstraZeneca per gli over 18 si chiuderà il 13 giugno.

Vaccino covid, le prossime aperture per fasce

Da questa notte, invece, si sono aperte le prenotazioni per la fascia d'età 30-34 anni, ossia per i nati fino al 1991. Nonostante il commissario Figliuolo abbia dato in via libera alle Regioni per aprire a tutti con i vaccini, il Lazio ha mantenuto il sistema di prenotazioni per fasce. Ma le aperture procedono spedite: e già dalla mezzanotte di domani potranno prenotare anche le persone di età compresa tra 29 e 25 anni. Dalle 24 di domenica 13, invece, le prenotazioni saranno aperte per la fascia 24-17.

Open Day Junior Pfizer: prenotazioni da domani

Da domani, giovedì 10 giugno, sarà possibile prenotare il vaccino anche per i ragazzi di età compresa tra i 12 (già compiuti) e i 16 anni., ossia per i nati tra il 2009 e il 2005. L'Open Day Junior Pfizer organizzato dalla Regione Lazio si terrà nel weekend del 12-13 giugno e del 19-20 giugno. Le prenotazioni dovranno essere eseguite sul sito regionale da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci.