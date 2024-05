Omicidio alla stazione Termini di Roma: ucciso un 41enne, fermato un sospettato

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte fra ieri e oggi, martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2024, alla stazione Termini di Roma. L'omicidio è avvenuto fuori dalla stazione, a pochi passi dall'ingresso principale, in piazza dei Cinquecento, dove il quarantunenne è stata accoltellato al torace. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: l'uomo è morto poco dopo.

Sul posto sono immediatamente arrivati i caschi bianche, ma per lui non c'è stato niente da fare: è morto poco dopo. Nel frattempo sono scattate le indagini: gli agenti hanno già rintracciato e fermato un sospettato.

Omicidio alla stazione Termini: 41enne ucciso a coltellate

L'omicidio è avvenuto stanotte, nel grande snodo ferroviario romano, alla stazione Termini, dove un uomo di 41 anni di origine somala è stato accoltellato e ucciso. Il quarantunenne è stato raggiunto da coltellate al torace mentre si trovava in piazza dei Cinquecento, a pochi passi dall'ingresso della stazione. Sul posto, non appena avvenuto il fatto, sono arrivati i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, dopo aver ricevuto una segnalazione. Il caso è poi stato affidato agli agenti della Polizia di Stato.

Le indagini e il sospettato fermato dagli agenti

Sul posto sono immediatamente arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno subito aperto le indagini per cercare di rintracciare nel minor tempo possibile l'uomo che ha accoltellato e ucciso il quarantunenne. Gli agenti della Squadra Mobile della polizia hanno trovato poco dopo un sospettato, presunto killer del quarantunenne. Si trovava ancora nella zona, in un bar di via della Cernaia, a neanche 10 minuti a piedi dal luogo dell'accoltellamento. Al momento la sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.