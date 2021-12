Obbligo di green pass per entrare in Vaticano e ai Musei Vaticani Obbligo di green pass per entrare in Vaticano. Le disposizioni valgono per cittadini, dipendenti e visitatori.

A cura di Enrico Tata

Obbligo di green pass per entrare in Vaticano. Le disposizioni valgono per cittadini, dipendenti e visitatori. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato all'agenzia Ansa che queste regole non riguardano "i fedeli che vanno alla messa", ma sono rivolte, ad esempio, ai visitatori dei Musei Vaticani.

"Considerati il perdurare e l'aggravarsi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastarla e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività", si legge nel decreto a firma del segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin. L'obbligo di green pass è valido per tutto il personale dei Dicasteri, Organismi e Uffici della Curia Romana e Istituzioni collegate con la.Sede. Si estende, si legge ancora, "ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività presso gli stessi Enti, agli addetti delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti".

Per i dipendenti del Vaticano, il personale sprovvisto di green pass valido "non potrà accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione della retribuzione per la durata dell'assenza, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'assegno al nucleo familiare. Il protrarsi immotivato dell'assenza dal posto di lavoro avrà le conseguenze previste dal Regolamento Generale della Curia Romana".

Papa Francesco, si legge ancora nel provvedimento, "ha definito la vaccinazione un atto d'amore, poiché finalizzata alla protezione delle persone contro il Covid-19. Inoltre, ha recentemente ribadito l'esigenza che la comunità internazionale intensifichi maggiormente gli sforzi di cooperazione, affinché tutti abbiano accesso rapido ai vaccini, non per una questione di convenienza, ma di giustizia".