video suggerito

Notte dei Musei 2024 a Roma: l’elenco dei siti da visitare a 1 euro e gli eventi il 18 maggio Ingresso dalle 20 alle 2 al costo simbolico di un euro (o gratis): è questa la Notte dei Musei che torna sabato 18 maggio 2024 a Roma e in tutta Europa. Porte aperte nei luoghi della cultura della Capitale: ecco quali visitare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fila di persone per entrare nei musei Capitolini (Immagine di repertorio LaPresse)

Arte e spettacolo per un programma di eventi e mostre in notturna aperti a tutti nei musei della città di Roma e d'Italia per questo sabato 18 maggio 2024, giorno in cui è stata organizzata la notte europea dei musei. A partire dalle ore 20 fino alle ore 02, con ultimo ingresso per i visitatori alle ore 01, sarà possibile visitare luoghi d'arte e di cultura nella Capitale pagando soltanto un euro oppure entrando gratuitamente. All'evento aderisce l'intero Sistema Musei di Roma.

In concomitanza con l'iniziativa della notte al museo, torna ad aprire le sue porte anche la Camera dei Deputati con l'appuntamento "Montecitorio a porte aperte". Con molti di questi appuntamenti però è richiesta la prenotazione.

Non solo visite, i musei promuovono anche eventi ed iniziative, concerti, letture notturne e performance teatrali: vediamone alcuni e scopriamo quali sono i musei che aprono i loro ingressi a visitatori e cittadini nella sera di sabato 18 maggio.

Leggi anche Cosa fare il giorno del 1 maggio a Roma: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori

Notte dei Musei 2024 a Roma, l'elenco dei musei aperti a 1 euro

La lista dei musei e dei siti archeologici della Capitale che prendono parte all'iniziativa è davvero sostanziosa.

Ecco di seguito l'elenco dei Musei Civici che aderiscono, dove l'ingresso è previsto al costo di un euro (gratis invece per i possessori della tessera Mic):

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell'Ara Pacis

Museo di Roma

Museo Napoleonico

Museo di Roma in Trastevere

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca)

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Civico di Zoologia

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Galleria d'Arte Moderna

Museo di Casal de'Pazzi

Planetario di Roma

Parco Archeologico del Celio

Nella regione Lazio aderiscono all'iniziativa siti gestiti dal Ministero della Cultura. In particolare a Roma sono aperti ai cittadini e ai turisti:

Galleria Spada

Pantheon

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo delle navi romane

Museo Giacomo Manzù

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Museo archeologico nazionale Prenestino, santuario della Fortuna Primigenia e complesso degli edifici del foro di Praeneste

Ingressi su prenotazione anche alla Camera e al Senato

Oltre a questi luoghi, porte aperte anche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ma anche nei poli museali delle università, come la Sapienza e la Lumsa, da Luiss a Ecampus. Da considerare anche le iniziative degli istituti di cultura, delle accademie e delle ambasciate, come l'Accademia di Ungheria, di Romania ma anche l'Istituto Cervantes. Fra gli altri spazi espositivi, eventi organizzati anche al Mattatoio di Testaccio, al Maxxi, al Macro, alla Fondazione Roma Museo di Palazzo Cipolla.

Il programma degli eventi per la Notte dei Musei 2024 a Roma

Molti dei luoghi appena elencati, oltre ad aprirsi gratuitamente o con il pagamento simbolico, come anticipato in apertura, ospitano iniziative artistiche e culturali. Tra queste, ad esempio l'evento organizzato al Parco Archeologico del Celio alle 20.15 con l'esibizione di Alessandra Amoroso che propone in versione acustica alcuni dei successi che hanno segnato i suoi 15 anni di carriera. Altro evento speciale per questa edizione della Notte dei Musei è Framing Reality di Orbita|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza. Così come le installazioni del coreografo Jacopo Godani, su musiche di Ulrich Mueller eseguite dal vivo ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali da Sergey Sadovoy, dalle ore 22 alle 24. Tutti gli altri eventi, infine, sono visitabili sfogliando il programma dedicato.