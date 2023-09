Nonostante l’ordine restrittivo, fa 40 km in piena notte per arrivare sotto casa della ex: arrestato Dai racconti della donna sono emersi mesi di persecuzioni e violenze. L’uomo è stato fermato dagli agenti e arrestato per stalking.

A cura di Teresa Fallavollita

Incurante della misura di sicurezza in atto volta proprio a tenerlo lontano dalla donna che perseguitava, un giovane si è messo alla guida della sua auto e ha percorso più di 40 chilometri per raggiungere casa dell'ex compagna. Una volta sotto, ha cominciato a chiamarla ininterrottamente e a suonare il clacson in piena notte, attirando l'attenzione di tutto il vicinato. Ma quello che è emerso dalle indagini è, se possibile, ancora peggiore: quello dell'altra notte, infatti, è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di persecuzioni ai danni della ex, catapultata da mesi in una spirale di minacce e violenze psicologiche e fisiche. L'uomo è stato infine raggiunto e fermato dagli agenti che lo hanno arrestato per atti persecutori. Lo riporta RomaToday.

L'ultimo episodio di stalking

In piena notte un intero quartiere viene svegliato da un clacson che suona senza interruzioni. Non si tratta però di un automobilista particolarmente innervosito e poco rispettoso del sonno altrui, ma di un uomo che sta cercando di disturbare in ogni modo possibile la sua ex compagna: il soggetto in questione, infatti, ha guidato apposta per oltre 40 chilometri da Colleferro fino a un quartiere a sud della Capitale, lungo via Casilina, per mettere in atto quello che si è rivelato essere solo l'ennesimo atteggiamento persecutorio nei confronti della partner che in passato lo aveva lasciato. Dai successivi racconti della donna infatti emerge un quadro fatto di mesi di vessazioni e violenze, atteggiamenti possessivi riferiti dalla vittima già diverse volte al cospetto delle forze dell'ordine. La donna, infatti, in passato aveva denunciato l'ex compagno: sull'uomo pendeva una misura di sicurezza che avrebbe dovuto tenerlo lontano dai luoghi frequentati dalla vittima, che in diverse occasioni si era trovata sotto casa o sul luogo di lavoro lo stalker ad attenderla.

L'ultimo episodio è però finito diversamente: la donna, dopo aver visto sul display le ripetute chiamate dell'ex e averlo sentito suonare il clacson per strada nel mezzo della notte, spaventata, ha chiamato il fratello. L'uomo, accorso sul posto in breve tempo, ha visto lo stalker fuggire a bordo della sua auto verso viale Palmiro Togliatti e ha cominciato a seguirlo. Nel frattempo sono arrivati gli agenti che, dopo aver fermato l'uomo, lo hanno tratto in arresto per atti persecutori e trasferito in carcere.