Non versa la tassa di soggiorno per 8 anni: hotel ai Parioli costretto a risarcimento di 592mila euro Dal 2011 al 2018 non versa la tassa di soggiorno degli ospiti dell’hotel al Comune di Roma: così un albergatore dei Parioli dovrà risarcire la capitale.

A cura di Beatrice Tominic

L’ingresso del The Duke Hotel quando era ancora in attività.

Dal 2011 al 2018 non ha mai versato la tassa di soggiorno al Comune di Roma: per questa ragione un hotel in zona Parioli è stato condannato a risarcire il Campidoglio di 592mila euro. Si tratta del The Duke Hotel, hotel quattro stelle oggi chiuso definitivamente in via Archimede che per anni avrebbe trattenuto la tassa di soggiorno. A decidere per il risarcimento è stata la presidente della sezione giurisdizionale della regione Lazio che ha condannato al risarcimento l'amministratore unico dell'albergo.

Cosa è successo: il mancato versamento

I mancati versamenti risalgono al periodo compreso fra il 2011 e il 2018: per circa otto anni l'hotel avrebbe incassato la tassa di soggiorno pagata dagli ospiti, senza consegnarla al Comune di Roma a cui, invece, era destinata. Secondo i magistrati contabili, l'amministratore dell'albergo, come si legge su il Corriere della Sera, rientrerebbe fra gli agenti contabili che agiscono per conto dell'erario.

La sentenza e la condanna a risarcimento

"Quella tassa non era stata riversata integralmente al Comune di Roma: come determinato dall’Ente in base del numero degli alloggiati nell'albergo mancherebbero euro 592.068". Queste le motivazioni della sentenza che obbligano il proprietario del Duke Hotel al pagamento dell'intera somma, da versa al Comune della capitale.

A confermare l'importo mancante, anche lo stesso Campidoglio che "per provare la fondatezza delle richieste economiche" ha trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti. Prosciolto in sede penale dall'accusa di peculato, l'amministratore delegato dell'hotel dovrà risarcire il danno erariale.