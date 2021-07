Roma è pronta ad accogliere l'ultimo saluto a Raffaella Carrà, la showgirl morta lunedì 5 luglio all'età di 78 anni. Simbolo della rivoluzione dei costumi nel nostro paese, icona transgenerazionale capace di tenere insieme 18enne e 80enni, la sua scomparsa ha generato un'ondata di commozione non solo in Italia, ma anche all'estero. La sua fama, infatti, aveva travalicato i confini nazionali e oggi, a piangerla, sono in tantissimi. Le celebrazioni per l'ultimo saluto cominciano oggi alle 16 e dureranno fino a venerdì 9 luglio, giorno fissato per i funerali della cantante, presentatrice, attrice e showgirl italiana. Una serie di appuntamenti, organizzati appositamente per permettere a tutti di salutare la grande Raffaella Carrà, che per settant'anni è stata parte della storia della televisione italiana.

Il corteo funebre nei luoghi di Raffaella Carrà

Per l'ultimo saluto a Raffaella Carrà si comincia oggi, mercoledì 7 luglio, alle 16. Il corteo funebre che accompagnerà la salma partirà dalla clinica Villa del Rosario, dove è morta, e si sposterà per diverse tappe in luoghi significativi della vita dell'artista. Queste sono: l'Auditorium Rai del Foro Italico in largo Lauro De Bosis, la sede Rai di Via Teulada, il Teatro delle Vittorie, e la sede Rai di Viale Mazzini 14. Infine, il feretro giungerà in Campidoglio, dove si terrà la camera ardente fino a venerdì 9 luglio, giorno fissato per i funerali.

La camera ardente e i funerali al Campidoglio

La camera ardente di Raffaella Carrà sarà allestita al Campidoglio, nella Sala Protomoteca. Una scelta presa dalla famiglia per consentire a tutti i romani di salutare l'artista e renderle omaggio. Chi vuole potrà recarsi da oggi alle 18 al Campidoglio, la camera ardente sarà aperta fino a mezzanotte. La camera ardente sarà poi riaperta domani mattina, giovedì 8 luglio, dalle 8 alle 12 e poi dalle 18 fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, l'accesso alla Sala Protomoteca. Venerdì 9 luglio, invece, si terranno a mezzogiorno i funerali nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre al Campidoglio.

La morte di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà si è spenta alle 16.20 del 5 luglio all'età di 78 anni. Da tempo combatteva contro una malattia, sulla quale aveva mantenuto il più stretto riserbo. "È stato l’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei". A dare l'annuncio del decesso, il compagno di una vita Sergio Iapino: "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".