Morte del pr Francesco Vitale scappato dai creditori: c’è un sospettato Sulla morte del pr barese Ciccio Vitale, caduto da un palazzo alla Magliana, si indaga per omicidio e gli inquirenti hanno individuato un sospettato, che dovranno ascoltare.

A cura di Alessia Rabbai

C'è un sospettato per la morte di Francesco Vitale, detto Ciccio, il pr originario di Bari precipitato da un palazzo di via Pescaglia in zona Magliana a Roma e morto, mentre scappava dai suoi creditori mercoledì scorso 22 febbraio. Come riporta La Repubblica gli inquirenti stanno passando al vaglio la posizione di un uomo privo di precedenti penali, che abita in un appartamento dal quale pare proprio che si sia verificata la caduta.

Sarà ascoltato in merito ai fatti e al rapporto che lo legava al pr, per capire perché si trovasse nel suo appartamento e per ricostruire i momenti precedenti alla tragedia. Sulla vicenda rispetto alla quale cercano di far luce i carabinieri del Reparto operativo di Roma coordinati dalla Procura, si indaga per omicidio. Si attendono i risultati dell'autopsia disposta sulla salma, da un primo esame esterno non sono emersi segni di violenza.

Il pr Ciccio Vitale precipitato da un palazzo alla Magliana

I drammatici fatti che hanno portato all'improvvisa scomparsa del Ciccio Vitale sono accaduti mercoledì scorso nella periferia della Capitale. Secondo quanto ricostruito finora l'ipotesi legata alla sua morte è che il pr di discoteche, con precedenti per droga, avesse dei debiti connessi alle sostanze stupefacenti e che doveva restituire dei soldi a qualcuno. Un quadro che farebbe escludere la pista del suicidio. Forse lo hanno rapito e minacciato e lui nel tentativo di scappare per liberarsi dai suoi rapitori, avrebbe cercato di saltare da una finestra all'altra senza riuscirci, cadendo nel vuoto.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Suo fratello ne aveva infatti denunciato la scomparsa lo stesso giorno alla questura di Bari, perché non riusciva a mettersi in contatto con lui, non rispondeva alle chiamate ed era preoccupato che gli fosse accaduto qualcosa. Il volo di circa quindici metri che ha fatto gli è risultato fatale ed il decesso è sopraggiunto sul colpo. Ci sarebbero anche alcuni testimoni della caduta, che verranno ascoltati.