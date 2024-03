Massacra di botte la moglie davanti ai figli minorenni: “Di te non troveranno neanche un capello” Quando si trovava al lavoro le scriveva: “Appena rientro ti uccido”. E ai bambini che provavano a difendere la mamma diceva: “Se ammazzano le donne, è perché se lo meritano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Di te non troveranno neanche un capello, ti faccio fare la fine di Roberta Ragusa", diceva alla moglie che lo voleva lasciare. E alle figlie che prendevano le difese della madre diceva: "Se le donne vengono ammazzate è perché se lo meritano". Nel frattempo continuava ad aggredire la moglie, urlandole contro e prendendola a botte. Qualche giorno fa, dopo l'ennesima violenza, la donna è stata costretta a recarsi in pronto soccorso. E lo ha denunciato.

È così che il giudice ha disposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla casa familiare, alla moglie e alle figlie minorenni nei confronti di un uomo di 39 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, oggi atteso davanti al magistrato.

Cosa è successo

Da tempo diceva che lo avrebbe lasciato. Così nei giorni scorsi l'uomo, un trentanovenne di Veroli, nel frusinate, si è fatto trovare in casa con una corda in mano. "Se esci dal portone e te ne vai a denunciarmi ti faccio fare la fine di Roberta Ragusa. Di te non faccio trovare neanche un capello", le ha detto, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

Ogni giorno la minacciava di morte e la picchiava, anche davanti ai figli piccoli, di 13 e 6 anni. La prendeva a calci e pugni e i bambini provavano a difenderla. "Se le donne vengono uccise, è perché se lo meritano", diceva loro offendendoli. Quando non era in casa capitava che la chiamasse per dirle che, al rientro, l'avrebbe massacrata. La costringeva a subire violenze sessuali. "Io riuscirò a trovarti ovunque tu vada se provi a denunciarmi", le diceva.

L'ultima aggressione e la denuncia

Dopo l'ultimo episodio di violenza, la donna è finita in ospedale dove ha raccontato quanto era costretta a subire. E, come previsto dal codice rosso, sono scattati gli accertamenti da parte degli inquirenti. Così è stato disposto il divieto di avvicinamento alla casa, alla moglie e ai figli e l'applicazione del braccialetto elettronico.