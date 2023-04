Madonna di Trevignano, il 3 maggio i disabili non potranno raggiungere in auto il campo dei rosari Il Comune di Trevignano ha incontrato Questura, carabinieri, vigili urbani ed Ente Parco per mettere a punto il dispositivo di sicurezza per il 3 maggio, giorno del raduno di preghiera nel campo delle presunte apparizioni. La novità è che neanche i veicoli per disabili potranno raggiungere il terreno, ma come gli altri dovranno essere parcheggiati lontano.

A cura di Alessia Rabbai

Vietato l'accesso con l'auto o altri veicoli anche ai disabili. È quanto emerso dal Consiglio comunale dello scorso venerdì 27 aprile a Trevignano Romano, dove il prossimo mercoledì, come ogni 3 del mese, Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, reciterà il rosario nel terreno delle presunte apparizioni in via Campo delle Rose, sul colle in località Il Troscione con vista panoramica sul Lago di Bracciano. Ieri mattina c'è stato un confronto tra la sindaca Claudia Maciucchi, la Questura, carabinieri, vigili urbani ed Ente Parco, tutti interessati nel dispositivo di sicurezza che verrà messo in campo nella giornata del 3 maggio. L'opposizione comunale aveva fatto un'interrogazione, per chiedere all'amministrazione come intendesse muoversi in vista del raduno.

Il provvedimento di proibire ai veicoli privati di raggiungere il campo era una misura già messa in atto dall'amministrazione comunale, forze dell'ordine ed Ente Parco di Bracciano e Martignano, ma stavolta verrà estesa anche ai veicoli sui quali viaggiano disabili. Da una parte servirà da deterrente, dall'altra la misura va ad inserirsi nell'ambito del rispetto del regolamento che l'Ente Parco prevede. Fino al 3 aprile per i veicoli per disabili è stata fatta un'eccezione, potevano infatti avvicinarsi al terreno, ma dal prossimo appuntamento di preghiera non sarà più possibile. Tutte le auto dovranno essere parcheggiate lontano, per poi percorrere un tratto a piedi, tutto in salita.

Il Comune di Trevignano ordina la rimozione panche e statue

Dieci giorni fa il Comune di Trevignano ha emesso un'ordinanza con la quale dispone la rimozione di abusi edilizi contestati nel campo delle presunte apparizioni. Si tratta infatti di un terreno privato acquistato ad un ristoratore del posto per circa 45mila euro dall'associazione Madonna di Trevignano Ets che fa capo al marito di Gisella, Gianni Cardia. Terreno però che ricade all'interno del Parco di Bracciano e Martignano ad alto vincolo, con il divieto assoluto di edificabilità e di calpestio per mezzi non legati all’agricoltura e destinato al solo scopo agricolo.

Leggi anche Dai rosari a 10 euro alle statuette a 60 euro: il prezzario dei gadget della Madonna di Trevignano

Il termine per il ripristino dello stato dei luoghi è di 90 giorni, entro i quali l'associazione dovrà togliere statue, panche e gazebo. Se non lo farà riceverà una multa e il terrenno verrà acquisito in via automatica dall'amministrazione comunale. Nel documento dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del territorio si cita un sopralluogo svolto dai vigili urbani a marzo del 2021 in cui sono elencate quelle che vengono definite "opere in assenza di titolo autorizzativo". L'associazione ha fatto sapere che ha acquisito al documentazione e si è mossa per fare ricordo al Tar.