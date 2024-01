Madonna di Trevignano, cosa non torna nei bilanci e perché si sospetta un giro d’affari Soggiorni in hotel e impianto di allarme del terreno sono alcune delle voci più “curiose” che compaiono nei bilanci dell’associazione Madonna di Trevignano. Ma non c’è traccia di opere di bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono aspetti che non tornano nei bilanci dell'associazione Madonna di Trevignano Ets-Onlus che fa capo a Gianni Cardia, marito di Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella, la veggente di Trevignano Romano. Ricavi che in tre anni sarebbero quasi quadruplicati. A spiegarlo in un servizio del giornalista Paolo Capresi andato in onda alla trasmissione Mattino Cinque condotta da Federica Panicucci nella puntata di venerdì 12 gennaio è il commercialista e revisore dei conti Gianluca Timponi.

Soggiorni in hotel e impianti di allarme ma nessuna beneficenza

Gli introiti dichiarati dall'associazione aumentano di anno in anno: 25.967 euro nel 2020, 29.205 euro nel 2021, 94.207 euro nel 2022. Nel 2020 circa 8mila euro sarebbero stati destinati all'acquisto di articoli religiosi, senza indicare però i ricavi delle vendite.

"Sono andato a consultare la relazione d'emissione del 2018, dove si diceva che era stato acquistato un terreno – ossia il campo dove il 3 di ogni mese si recita il rosario, spiega il commercialista e revisore dei conti – Il primo elemento che non quadra è che in teoria il terreno sarebbe dovuto comparire qui, in pratica è nel bilancio solo nel 2022. Non c'è traccia di donazioni finanziarie che si riferiscono a postepay" dove i fedeli verrebbero indirizzati su loro richiesta a fare donazioni a titolo volontario.

"Ci sono uno o due conti correnti – continua – che non fanno riferimento a carte ricaricabili. Tra gli allegati del bilancio dovevano infatti esserci l'estratto conto e la rendicontazione delle postepay. Tra le spese più ‘curiose' ci sono quelle dei ‘soggiorni in hotel' e per un ‘impianto allarme per il terreno. Non c'è nulla in bilancio che faccia riferimento ad opere di bene o donazioni".

"Un giro di soldi sul quale serve indagare"

Ad invitare a vigilare su quanto accade a Trevignano Romano intorno a Gisella Cardia è anche il presidente dell'associazione delle vittime delle sette Francesco Brunori, che sempre a Mattino Cinque ha spiegato di aver ricevuto tantissime telefonate negli ultimi mesi da persone preoccupate per i propri famigliari seguaci della veggente.

"Credo che quella delle presunte apparizioni a Trevignano Romano sia tutta una montatura, fanno leva sulle fragilità, paure ed ansie. Tanti famigliari di persone che partecipano agli incontri di preghiera e che seguono Gisella sono molto preoccupati, soprattutto per la loro situazione finanziaria. Ci hanno segnalato un giro di soldi sul quale serve indagare".