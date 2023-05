L’idea per riqualificare il Forlanini: la nuova sede dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù Una delle ipotesi allo studio è quella di trasferire nel complesso dell’ex Forlanini di Roma l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, la cui sede principale attualmente si trova sul Gianicolo.

A cura di Enrico Tata

Per recuperare l'intero complesso dell'ex ospedale Forlanini di Roma servirebbero, secondo le stime, 250 milioni di euro per la ristrutturazione dei padiglioni e 500 milioni euro per la riqualificazione degli spazi. Una cifra enorme e un cantiere che resterebbe aperto per anni.

Una delle ipotesi allo studio è quella di trasferire in quei palazzi l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, la cui sede principale attualmente si trova sul Gianicolo. Un'ipotesi su cui si è espresso con favore, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Ancora non possiamo dirlo con certezza, l’ipotesi circola da tempo e mi trova favorevole, ma necessita di una serie di precondizioni e di valutazioni attente. Al momento ci sono solo delle interlocuzioni ad alto livello".

Secondo Rocca, "il Bambino Gesù, che è un’eccellenza mondiale universalmente riconosciuta, al momento è costretto a operare in condizioni a dir poco sacrificate. Un grande ospedale per garantire qualità e umanizzazione delle cure ha necessità di spazi e strutture all’altezza. Il Bambino Gesù, oramai, è congestionato e questo impatta sui servizi alle centinaia di migliaia di piccoli pazienti e famiglie che vi si recano da tutta Italia, e non solo. Di certo è che questa straordinaria e fondamentale realtà, punto di riferimento per le cure infantili nel mondo. È urgente individuare una nuova sede e garantire la qualità".

Leggi anche Neonata morta 13 giorni dopo il parto: due ginecologhe a processo per omicidio colposo

Il presidente ha ricordato che per ristrutturare l'intero complesso, stima fatta dall'Agenzia del demanio prima della pandemia, servirebbero 250 milioni di euro. Una cifra che però, ha avvertito Rocca, deve essere verificata di nuovo. "Al netto delle spese di ristrutturazione, per recuperare l'intero complesso del Forlanini, servirebbero circa, ma si tratta di stime approssimative, 500 milioni di euro. Certamente tutti questi soldi non li metterebbero la Regione Lazio e i cittadini laziali, ma il Bambino Gesù che avrebbe in quel caso il legittimo interesse di offrire un servizio ancora più all'avanguardia, in termini di cura e di assistenza sanitaria. Altre ipotesi? Non posso sostituirmi al management dell'ospedale pediatrico. Io mi occupo di governare la Regione Lazio. Il Forlanini, chiuso definitivamente nel 2015, è diventato un luogo degradato e insicuro. Una situazione intollerabile che intendiamo, ad ogni modo, risolvere", ha spiegato il presidente.

Intanto un'area del complesso dell'ex Forlanini è stata già assegnata alla Dia, con cui c'è un protocollo d'intesa. "Poche settimane fa abbiamo invece inaugurato la nuova Stazione dei Carabinieri di Monteverde Nuovo. Un bene pubblico restituito alla cittadinanza, presidio di sicurezza e legalità. Le palazzine assegnate si trovano al di fuori del corpo centrale, nella zona di via Portuense, con ingressi autonomi e indipendenti", ha aggiunto Rocca.