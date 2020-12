Con un decreto legge che modifica il precedente del 2 dicembre, il governo presieduto da Giuseppe Conte ha varato le nuove regole sugli spostamenti e sulle chiusure di locali e negozi durante le feste di Natale. Tutte le regioni, e quindi anche il Lazio, saranno inserite in ‘zona rossa' nei giorni festivi e prefestivi. Varranno le regole della ‘zona arancione' per i restanti giorni. Da lunedì 21 dicembre, queste le regole del nuovo decreto Natale, è confermato il divieto di spostamento tra regioni e sono compresi gli spostamenti per raggiungere le seconde case. Per tutto il periodo delle festività natalizie è confermato il coprifuoco alle 22.

in foto: Fonte Anci Lazio

Lazio, le regole sugli spostamenti in zona rossa

Questi saranno i giorni in cui saranno valide le regole della ‘zona rossa', cioè, ricordiamo, i giorni festivi e prefestivi: giovedì 24 dicembre, venerdì 25 dicembre, sabato 26 dicembre, domenica 27 dicembre, giovedì 31, venerdì primo gennaio, sabato 2 gennaio, domenica 3 gennaio, martedì 5 gennaio e mercoledì 6 gennaio 2021. In questi giorni saranno consentiti soltanto gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Saranno consentite anche le piccole passeggiate nei dintorni di casa e l'attività sportiva in forma individuale. Tuttavia, per permettere lo svolgimento di piccoli pranzi di Natale e Capodanno, il governo ha autorizzato in questi giorni la possibilità di ricevere amici o parenti in casa dalle 5 alle 22 (al massimo 2 persone. Sono esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, i disabili e i conviventi non autosufficienti). In questo senso è consentito "lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00". Tradotto: sono consentiti gli spostamenti per recarsi a casa delle persone ospitanti (e tornare presso la propria abitazione). Ma questo spostamento potrà essere uno nell'arco della giornata: vuol dire che non è possibile essere ospiti a pranzo in una casa e ospiti a cena in un'altra casa.

in foto: Fonte Governo.it

Le regole sugli spostamenti in zona arancione a Roma e nel Lazio

I giorni in cui saranno valide le regole della ‘zona arancione' sono i seguenti: lunedì 28 dicembre, martedì 29 dicembre, mercoledì 30 dicembre e lunedì 2 gennaio. Nei giorni ‘arancioni' sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune. Ma, questa la novità, sono consentiti gli spostamenti "dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia". Quindi i residenti nei piccoli comuni del Lazio potranno spostarsi in altri comuni vicini (ma non nei capoluoghi). Un residente a Tolfa, comune di 4mila abitanti, potrà spostarsi liberamente a Cerveteri o a Civitavecchia, comuni non capoluogo che rientrano in una distanza non superiore a 30 chilometri. Il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza è sempre consentito.

Il calendario delle chiusure: quando potranno aprire negozi e ristoranti

Negozi, centri estetici, bar, pasticcerie e ristoranti resteranno chiusi in tutti i giorni ‘rossi'. Il servizio di asporto è consentito fino alle 22, mentre non ci saranno restrizioni per quanto riguarda il servizio a domicilio. Resteranno aperti i supermercati, i negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri. Nei giorni ‘arancioni' resteranno chiusi i bar e ristoranti (con le stesse regole su asporto e delivery), ma i negozi potranno riaprire fino alle ore 21.