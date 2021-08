Lazio resta in zona bianca, ma ricoveri aumentano: quando potrebbe passare in zona gialla Al ritmo attuale di incremento dei ricoveri, per il Lazio non c’è il rischio di finire in zona gialla almeno fino a fine agosto. Con questi numeri, infatti, l’eventuale passaggio in zona gialla è previsto dopo la prima settimana di settembre. Tuttavia c’è una buona notizia: da qualche giorno la crescita dei nuovi casi giornalieri sembra essersi arrestata e, allo stesso tempo, la campagna vaccinale sta procedendo in maniera spedita.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Lazio resterà in zona bianca anche la prossima settimana e non c'è alcun rischio di passaggio in zona gialla almeno fino a fine agosto. Ma i ricoveri stanno crescendo e sta crescendo soprattutto il tasso dei posti letto occupati in terapia intensiva. Al raggiungimento del 10 per cento di occupazione, la zona con più restrizioni scatta in automatico. C'è tuttavia una buona notizia: da qualche giorno la crescita dei contagi si è arrestata nel Lazio, mentre i nuovi casi stanno continuando ad aumentare in altre regioni italiane. Questo potrebbe essere dovuto da una parte al buon andamento della campagna vaccinale (oltre il 70 per cento della popolazione adulta ha già ricevuto la doppia dose) e dall'altra al fatto che molti cittadini sono già partiti per le vacanze e quindi la regione è sicuramente più ‘vuota' rispetto a qualche settimana fa. A settembre, quindi, potrebbe verificarsi una nuova impennata dei contagi, ma d'altra parte per l'inizio di settembre sarà già stata vaccinata completamente più dell'80 per cento della popolazione, con il virus che certamente farà più fatica a circolare.

I dati: perché il Lazio rischia la zona gialla a settembre

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, per il Lazio superare il 10 per cento di occupazione nei reparti di terapia intensiva significa raggiungere quota ta quota 94. Secondo Agenas, tuttavia, la Regione Lazio può attivare altri 193 posti, che significherebbe alzare la soglia a quota 113. Attualmente i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53 e nell'ultima settimana sono aumentati di 9 unità. Questo significa che a tale ritmo quota 94 verrà raggiunta non prima di quattro settimane, cioè intorno alla prima settimana di settembre. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, la soglia limite è fissata al 15 per cento, cioè, per il Lazio, circa mille ricoveri. Attualmente i posti letto occupati sono 392.

La buona notizia: frenata nuovi casi

Da qualche giorno si assiste a una diminuzione dei nuovi casi positivi nel Lazio. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-236 su base settimanale)", informava ieri la Regione Lazio nel consueto bollettino dei contagi. Secondo l'assessore D'Amato, "l’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa".

Leggi anche Nasce Aperivax, il vaccino Covid si fa durante la movida

Un aiuto alla frenata dei contagi, tra l'altro, potrebbe arrivare anche grazie alle nuove regole per l'utilizzo del Green Pass. Per esempio, da oggi per pranzare o cenare all'interno di un ristorante bisognerà avere la Certificazione Verde.