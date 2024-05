video suggerito

Ladro di 19 anni entra in un appartamento ma si addormenta: i padroni di casa lo trovano nel letto È accaduto nel centrale quartiere del Celio. Protagonista della vicenda un giovane cittadino tunisino senza fissa dimora. Quando è stato svegliato dai padroni di casa e dalle forze dell'ordine non ha opposto resistenza all'arresto. Nello zaino nascondeva la refurtiva: 4.000 euro di preziosi.

A cura di Redazione Roma

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato in circostanze davvero singolari. Come racconta il quotidiano il Messaggero il giovane si sarebbe introdotto i un appartamento nel quartiere Celio, più precisamente in via Ludovico Muratori e, dopo aver riempito di oggetti preziosi uno zaino, si sarebbe addormentato sul letto dei proprietari dell'appartamento. Quando il proprietario è rientrato in casa l'ha trovato ancora così, che dormiva sdraiato sul suo letto. Spaventato ha subito chiamato le forze dell'ordine, facendo attenzione a non svegliarlo. Il ragazzo è stato così fermato dai carabinieri arrivati nell'abitazione, che hanno proceduto a fermarlo.

Tradotto nella stazione di Piazza Dante, il 19enne è stato identificato per un cittadino tunisino già noto alle forze dell'ordine e risultato essere senza fissa dimora. Nello zaino era riuscito a nascondere una refurtiva di circa 4.000 euro, che è stata subito restituita al proprietario dell'appartamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari il ragazzo si è arrampicato lungo un tubo del gas e da qui è riuscito a entrare in casa da una finestra che era rimasta inavvertitamente socchiusa. Dopo aver trafugato gli oggetti preziosi avrebbe poi aperto il frigo mangiato qualcosa e bevuto gli alcolici trovati in cucina. Poi, forse alticcio, si è addormentato fino a quando non è stato svegliato. Al momento di essere arrestato non ha opposto resistenza e si è consegnato alle forze dell'ordine. Giudicato per direttissima, il giudice ne ha disposto l'allontanamento dalla capitale con un provvedimento di divieto di dimora nel territorio comunale.