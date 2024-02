La protesta degli agricoltori arriva a Roma: i trattori entrano in città, 1500 mezzi entro venerdì Sono arrivati a Roma i primi trattori, ma entro venerdì dovrebbero dovrebbero essere addirittura 1500. In programma una manifestazione nel cuore della Capitale, con rischio di bloccare il trafficio in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sono arrivati a Roma i primi trattori del Movimento Riscatto Agricolo. Decine di mezzi agricoli, partiti in corteo dalla Toscana, stanno entrando nella Capitale da Nord, dalla via Nomentana e si stanno concentrando in un pratone nelle vicinanze del Grande Raccordo Anulare. Ad attenderli, diversi blindati della polizia e pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. I primi ad arrivare, stando a quanto si apprende, sono stati gli abruzzesi, che hanno viaggiato tutta la notte a bordo dei veicoli.

Tra venerdì e sabato una manifestazione nel cuore di Roma

Stando a quanto si apprende, gli agricoltori si accamperanno dormendo in tende o all'interno dei propri mezzi, in attesa dell'arrivo dei loro colleghi. Altri trattori dovrebbero arrivare in altre zone della Capitale, prima di una manifestazione che si svolgerà tra venerdì e sabato nel cuore della Capitale.

Gli agricoltori chiedono risposte concrete al governo

Salvatore Fais, uno dei portavoce dei manifestanti, ha detto: "Noi chiediamo agevolazioni sui carburanti fino al 2030 e un tavolo permanente con il Governo che possa portare anche all'eliminazione dell'Irpef. Siamo pronti alla grande manifestazione di venerdì o sabato: saremo 1.500 trattori. Se la Prefettura non ci autorizzerà? Tutte le strade portano a Roma, un modo per entrare lo troveremo".

"Abbiamo aumentato le risorse per il settore con la legge di Bilancio, abbiamo rinegoziato il Pnrr portando le risorse dedicate da 5 a 8 miliardi. Rispetto a proteste che ci sono in altri Paesi europei, dove non sono stati rinnovati gli incentivi sul gasolio, noi abbiamo fatto lo sforzo di rinnovarli", ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in queste ore si trova in Giappone. Ma gli agricoltori chiedono risposte concrete e un incontro urgente con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Nei giorni scorsi i blocchi al casello dell'autostrada A1

Nei giorni scorsi i trattori avevano occupato il casello dell'Autostrada A1 all'altezza di Orte, causando disagi alla circolazione in entrata e in uscita dell'AutoSole. Entro domani a Roma potrebbero arrivare oltre 1500 mezzi agricoli, con il rischio concreto di bloccare il traffico in città.