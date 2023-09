La Madonna di Trevignano in cielo col drone: l’ultima trovata della veggente o opera di “blasfemi”? Come ogni mese, anche ieri, domenica 3 settembre, una sessantina di fedeli si sono riuniti al cospetto della veggente Gisella Cardia per assistere all’apparizione della Madonna. Che stavolta ha stupito tutti con la sua originale entrata in scena.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook

E, puntuale come sempre, nemmeno questo settembre poteva mancare l'ormai celebre appuntamento con la veggente di Trevignano: come ogni 3 del mese, anche ieri la Madonna ha fatto la tanto attesa comparsa. Ma, forse complice anche il recente flop di fedeli registrato lo scorso agosto, l'apparizione di ieri è stata assolutamente originale. La Madonna è infatti volata in cielo, letteralmente: la statua si è presentata agganciata a un drone, che l'ha trasportata sopra al campo di via delle Rose, dal quale poco tempo fa è stata rimossa.

Effetti speciali che hanno lasciato di stucco le circa 60 persone che questo mese si sono incontrate sulla collina sul lago di Bracciano. Ma l'apparizione di ieri, 3 settembre, ha scatenato il dibattito tra i fedeli presenti (e non): è stata proprio lei, la veggente Gisella Cardia, l'ideatrice di quest'ultima trovata o si tratta dei "soliti blasfemi che hanno provato a disturbare l'apparizione e la sacralità del momento", notizia che circola nei gruppi di devoti in rete?

Questo giallo che accompagna l'ultima apparizione della Madonna di Trevignano è destinato a rimanere per ora senza risposta; quello che si sa, è che la veggente sta attraversando un periodo abbastanza difficile, a partire dalle presenze registrate. L'ultimo appuntamento è stato infatti disertato da gran parte dei fedeli: giovedì 3 agosto Gisella Cardia si è recata nel campo che la accoglie ogni mese, non trovando però la folla sperata. Al contrario, ad attenderla c'erano appena una trentina di persone. Varie le possibili spiegazioni, tra l'inizio delle ferie e l'ondata eccezionale di caldo che ha messo in ginocchio il territorio laziale. Ma uno dei motivi potrebbe proprio essere la graduale perdita di interesse collettivo per questa storia: che quella del drone possa essere solo l'ultima trovata per far risalire l'audience?