La campagna simpatica di Atac, che accosta i bus ai capi Gucci: “Il nostro rosso fa tendenza”

"Il nostro rosso fa tendenza", ha suscitato tantissimi commenti la campagna social di Atac, che ha accostato il brand di lusso Gucci alla mobilità romana. "Un contenuto simpatico e spontaneo, nessun investimento".

A cura di Alessia Rabbai

La campagna autoironica di Atac

"Il rosso Atac fa tendenza". Un video pubblicato sui canali social dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha attirato l'attenzione di molti utenti, che curiosi, si sono domandati di cosa si tratti. Il reel Instagram mostra alternati dei frammenti di una sfilata Gucci ad alcune immagini dei mezzi Atac in circolazione nella Capitale. Una campagna simpatica, che accosta due tonalità di rosso molto simili tra loro, come se appunto il colore di Atac faccia tendenza anche in passerella. A completare il tutto la canzone di Mina "Ancora".

Brand di lusso e mobilità romana

Un accostamento del tutto casuale e spontaneo quallo tra ‘brand di lusso' e ‘mobilità', che è stato molto apprezzato in alcuni circuiti dell'alta moda. "Non c'è stato alcun investimento né contatti con il brand – specificano da Atac – è semplicemente una campagna social, che ha ottenuto moltissimi commenti positivi. Ci è sembrato un contenuto simpatico da proporre, per parlare di mobilità in maniera alternativa e nuova, stimolando la curiosità in modo originale. Ne faremo altri così".

I commenti alla campagna social di "Rosso Atac"

La campagna social di Atac ha generato molti commenti di curiosi, che hanno apprezzato l'idea. "Oltre i meme, oltre la moda, il diavolo veste Atac" scrive Clara, con lo scherzoso richiamo al titolo del celebre film di David Frankel del 2006 con Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly e Anne Hathaway che è Andy Sachs. Tantissime le condivisioni del reel nelle storie, Gabriele scrive: "Atac Roma, hai vinto!"; e Beatrice: "Dopo questo, provate a criticare Atac". E così tanti altri sulla stessa linea: "Un genio il social media di Atac Roma Serve collaborazione con Gucci subito".