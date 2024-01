Insulti sessisti all’arbitra 24enne per un’espulsione: squalificati allenatore e preparatore atletico I fatti risalgono al 20 dicembre durante la partita La Setina – Cisterna. Claudio e Massimo Ciotti non hanno gradito l’arbitraggio, insultando pesantemente la giovane con frasi ed epiteti sessisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'hanno insultata, offesa e uno di loro è persino andato negli spogliatoi dove si stava cambiando per continuare a urlarle contro. A distanza di due settimane dai fatti, gli allenatori Claudio e Massimo Ciotti sono stati squalificati dal giudice sportivo per le offese sessiste rivolte all'arbitra Martina Caponera durante la partita di Prima categoria La Setina – Cisterna che si è tenuta il 20 dicembre allo stadio Cesarino Tornesi di Sezze Scalo. Claudio Ciotti è stato squalificato fino al 31 maggio 2024, Massimo Ciotti fino al 26 aprile 2024.

Era il 20 dicembre quando si disputava la partita tra La Setina e Cisterna, che ha visto la perdita dei padroni di casa. Claudio e Massimo Ciotti, entrambi con una lunga carriera alle spalle e quindi – si presupponeva – una certa professionalità, hanno attribuito la responsabilità alla 24enne Caponera, cominciandola a insultare. Non si sono placati nemmeno quando la ragazza è andata a cambiarsi, inseguendola negli spogliatoi. Un comportamento inaccettabile per il giudice sportivo, che li ha squalificati.

Claudio Ciotti è stato squalificato fino al 31 maggio 2024 perché "ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all' arbitro espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista e alla notifica dell' espulsione reiterava le offese aggiungendo frasi blasfeme sia uscendo dal recinto di gioco, che fuori dallo stesso". Massimo Ciotti, invece, è stato squalificato fino al 26 aprile 2024 perché "al termine della gara, entrava minacciosamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista al direttore di gara. Persisteva in tale comportamento anche fuori dallo spogliatoio e doveva poi essere allontanato".