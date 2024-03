Il nuovo segretario provinciale di FDI a Roma è Marco Perissa, il candidato di Rampelli si ritira Massimo Milani, sostenuto da Fabio Rampelli, si è ritirato e il nuovo segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Roma è Marco Perissa. Oggi e domani il congresso di FdI all’Eur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Marco Perissa al congresso della federazione di Roma di Fratelli d’Italia (La Presse)

Il nuovo segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Roma è Marco Perissa. Il suo nome è frutto di un accordo, dovrebbe garantire l'unità di partito. La scelta è è stata comunicata ufficialmente durante il congresso romano di Fratelli d'Italia di sabato 23 marzo all'Eur. Due i candidati a sfidarsi per la guida della federazione provinciale romana, Marco Perissa appunto e Massimo Milani. A sostenere Perissa Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, mentre il secondo il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Entrambi i candidati hanno ribadito che "non esistono correnti in Fratelli d'Italia".

Perissa: "Milani ha fatto una scelta coraggiosa"

"Non ho mai pensato che questo congresso fosse uno scontro – ha commentato Perissa – Le parole di Massimo non rappresentano un ritiro, ma una scelta di coraggio che mette nelle condizioni di sentirmi ancora più responsabile". Arianna Meloni, responsabile della segreteria e del tesseramento di Fratelli d'Italia e sorella della premier, ha commentato entusiasta la giornata: "Su Roma c'è davvero tanto tanto da fare, il primo impegno dev'essere favorire una riforma che garantisca più poteri, per lavorare su trasporti e infrastrutture, per un rilancio concreto e moderno della città". Ha inoltre aggiunto che per farlo: "Serve un impegno capillare, casa per casa. Coinvolgendo anche la società civile in tutte le sue articolazioni".

Il candidato sostenuto da Rampelli ha ritirato la candidatura

Milani ha annunciato il ritiro della sua candidatura e ricoprirà il ruolo di il vice responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, insieme ad Augusta Montaruli e Luca Sbardella. Ad annunciarlo è stato il responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI Giovanni Donzelli. "Tendo la mano a Marco Perissa e affido a lui la guida. Non sarai solo in questo percorso per ricostruire la comunità compatta, i nemici stanno fuori dal nostro partito" ha commentato Milani. Rampelli ha ringraziato Milani "per questo gesto di generosità. I suoi dieci anni alla guida della Federazione romana sono stati impagabili e ci hanno consentito di crescere più forti e più radicati in ogni angolo della città". Già in un'intervista a Fanpage.it Fabio Rampelli dopo la formalizzazione che al congresso di Fratelli d’Italia a Roma non ci sarebbe stato un candidato unico, aveva spiegato che in FdI "non esistono spaccature, ma che le trattative sono andate avanti appunto per trovare una soluzione condivisa".

Il congresso di Fratelli d'Italia di stamattina all'Eur è stato un appuntamento molto atteso e che si è svolto proprio nella città che vanta il maggior numero di tesserati di partito, circa 40mila e che ha visto gli esordi della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Meloni è infatti entrata da giovanissima a far parte del fronte della gioventù di Colle Oppio. Domani seconda giornata di congresso.