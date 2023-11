Il nunzio apostolico François Bacqué muore di infarto in centro a Roma: lasciato per 3 ore in strada l nunzio apostolico è stato soccorso immediatamente dal 118, ma è porto poco dopo l’arrivo dei sanitari. Il suo corpo, però, è rimasto per tre ore sull’asfalto.

A cura di Enrico Tata

Monsignor François Bacqué, 87 anni, è morto improvvisamente d'infarto mentre tornava a casa in via della Scrofa a Roma, nella residenza ecclesiastica dove viveva. Il nunzio apostolico è stato soccorso immediatamente dal 118, ma è porto poco dopo l'arrivo dei sanitari. Racconta Riccardo Palmi sul Messaggero oggi in edicola che però il corpo è rimasto per circa tre ore sull'asfalto, coperto da un telo in attesa di essere trasportato in obitorio.

Descrive i fatti al Messaggero Zafer Afisa, barbiere di origine siriana che ha la sua bottega in via della Pallacorda a Roma: "Mi aveva detto che era stanco, sentiva che il suo cuore non andava e così l'avevo accompagnato a casa. A metà strada però si è seduto a terra per poi accasciarsi". Quella mattina monsignor Bacqué era stato appena da lui a tagliarsi i capelli.

Quando il nunzio apostolico si è accasciato a terra erano le 11 del mattino di ieri, giovedì 9 novembre, ma il suo corpo è rimasto sull'asfalto, coperto da un telo, fino alle 14.04, quando è stato prelevato dal camion dei servizi mortuari del Comune di Roma. Per tre ore la salma è rimasta in una via trafficata e famosa di Roma, sempre affollata di turisti e cittadini.

François Bacqué era nato il 2 settembre 1936 a Bordeaux in Francia. Laureato in Diritto canonico e Scienze politiche, il monsignore era entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 1966, ricorda l'Osservatore Romano. Ha prestato la sua opera nelle rappresentanze pontificie di Cina, Olanda, Cile, Portogallo, Danimarca. Il 17 giugno 1988, si legge ancora sull'Osservatore Romano, "era stato nominato pro-nunzio in Sri-Lanka e al contempo eletto alla sede titolare di Gradisca con titolo personale di arcivescovo, ricevendo l’ordinazione episcopale il 3 settembre successivo. Il 7 giugno 1994 era divenuto rappresentante pontificio nella Repubblica Dominicana e il 27 febbraio 2001 era stato nominato nunzio apostolico nei Paesi Bassi".