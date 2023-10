“Ho vinto un alloggio come fuorisede ma ci vogliono due ore di mezzi per arrivare all’università” Caos con gli alloggi assegnati nel Lazio agli studenti fuorisede sotto un certo reddito. In molti lamentano di aver ricevuto una sistemazione distante dall’ateneo fino a due ore con i mezzi pubblici.

A cura di Simona Berterame

"È possibile che andando alla Sapienza mi abbiano dato l’alloggio a Ostia?!" chiede Francesca rivolgendosi alla community del gruppo Facebook "DiSCO LAZIO/ ex Laziodisu". La sua situazione non è però un caso isolato. Da alcuni giorni sono iniziate infatti le assegnazioni degli alloggi messi a disposizione dall'ente DiSCo Lazio per gli studenti fuorisede sotto un certo reddito. Francesca viene da Napoli e frequenta l’università di Sociologia alla Sapienza che si trova dentro la città universitaria di piazzale Aldo Moro. “Non solo mi hanno assegnato l’alloggio un mese dopo l’inizio delle lezioni, ma si trova pure a quasi due ore di mezzi pubblici dall’università”. L’appartamento assegnato a Francesca si trova infatti a Ostia, non proprio una posizione comoda per chi deve frequentare tutti i giorni l’università a 30 km di distanza per un totale di 60km da percorrere al giorno e un tempo stimato di quattro ore sui mezzi pubblici. Ora Francesca non sa cosa fare. L’alloggio sarebbe stato un grande aiuto per pesare meno sul bilancio familiare delle spese ma le condizioni non sono sostenibili: “A questo punto mi conviene fare la pendolare da Napoli, se devo mettere in conto due ore di viaggio”.

"Frequento Roma tre e mi hanno assegnato il campus di Tor vergata, tra l’altro la mia stanza non dispone neanche di una cucina. Lavorano con i piedi" le fa eco un altro studente. Anche Sara, che studia Economia a Tor Vergata, ci racconta la sua esperienza con gli alloggi di Disco Lazio: "Il 24 ottobre e mi è stata finalmente comunicata la residenza, il problema è che si trova a Valleranello e per raggiungere la mia università, dovrei prendere due metro e due autobus per un totale di 4 ore di viaggio al giorno. a questo punto non mi resta altro da fare se non accettare, è troppo tardi per trovare una stanza in affitto e la mia alternativa è rinunciare agli studi. Non penso ci sia una soluzione a questo mio problema ma vorrei che altri ragazzi non si appoggiassero ingenuamente a questo alloggio come ho fatto io.

La ricerca di uno scambio

Ma cosa si può fare se l'alloggio assegnato dista quasi due ore dalla facoltà? In molto hanno provato a chiederlo agli uffici preposti ma risulta molto difficile ricevere una risposta. "Si può aprire un ticket online per chiedere un cambio ma i tempi di risposta sono molto lunghi, può trascorrere anche un mese" spiega uno studente molisano. C'è però la possibilità di fare uno scambio, basta trovare un altro studente disposto a cambiare. Quindi è possibile trovare diversi annunci online di studenti alla ricerca di un baratto di alloggio, un po' come si faceva da ragazzini con le figurine.