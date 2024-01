Gualtieri a sorpresa ai Golden Globe, spunta un video mentre si presenta a Dua Lipa Roberto Gualtieri ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globe. Tra i video diffusi sui social, ce n’è uno che vede il sindaco di Roma immortalato insieme alla cantante Dua Lipa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un viaggio non pubblicizzato, quasi tenuto nascosto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che però nei giorni scorsi era presente alla cerimonia dei Golden Globe, che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills a Los Angeles. Come detto, il primo cittadino non ha diffuso scatti dell'evento, ma è comparso in alcuni video diffusi da giornalisti e ospiti presenti.

Nel video in basso, realizzato dal giornalista Ramin Setodee, capo redattore di Variety, si vede Gualtieri mentre scambia qualche parola con la famosa cantante Dua Lipa.

Stando a quanto riporta Francesco Pacifico sul Messaggero, Gualtieri non era in vacanza a Los Angeles, ma per affari. Ad invitare il sindaco alla cerimonia dei Golden Globe sono stati i vertici della Penske Media Corporation, che organizzano il premio e che il primo cittadino ha conosciuto nei mesi scorsi a Roma. Nella Capitale il gruppo vorrebbe organizzare eventi cinematografici e musicali, certamente un'arma in più per attrarre turisti nella Città Eterna.

La presenza di Gualtieri ai Golden Globe, tra l'altro, non è documentata neanche dai giornali americani. L'unico riferimento lo fa la rivista online The Hollywood Reporter Roma, l'edizione italiana dell'Hollywood Reporter, edita proprio da Penske Media Corporation. "Roma va a Hollywood. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'editore di Hollywood Reporter Roma Gian Marco Sandri incontrano Dua Lipa sul red carpet dei Golden Globes", la didascalia al video pubblicato dal giornale su Instagram.