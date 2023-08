Fiamme alla Fattorietta, distrutto l’asilo nel bosco nel cuore di Roma Un incendio ha avvolto e distrutto la struttura che ospitava l’asilo nel bosco della Fattorietta, a pochi passi dal Vaticano. Indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

"Con grande dolore che vi comunichiamo che questa notte intorno a mezzanotte la struttura dedicata al progetto dell'asilo nel Bosco è andata a fuoco". Con queste poche righe La Fattorietta ha comunicato quanto accaduto nella notte appena trascorsa.

L'incendio è divampato nella notte fra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023, verso mezzanotte. Le fiamme in breve tempo si sono propagate e hanno avvolto la struttura dedicata al progetto dell'asilo nel Bosco, il laboratorio di didattica ambientale rivolta alle scuole che si trova nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano, in via del Gelsomino 8.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e sono riusciti ad estinguere le fiamme prima che il rogo si espandesse maggiormente. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni a persone o agli animali presenti nella Fattorietta, asinelli, pony, pecore e caprette. Della struttura che ospitava il progetto rivolto ai più piccini, però, non resta più nulla.

Ciò che resta della struttura che ospitava l’asilo nel bosco dopo l’incendio.

"Capirete il nostro stato emotivo – hanno scritto dalla Fattorietta sui social – Si attiverà una raccolta fondi per garantire la ripartenza delle attività. Andremo avanti, non ci fermeremo così".

Pratelli: "Non può andare persa"

Non ha tardato ad arrivare il commento della Assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, che non appena appreso dell'accaduto ha scritto un messaggio di solidarietà sui social: "La Fattorietta non può andare persa, è un'esperienza di grande valore che ha arricchito in modo prezioso la città e le tante bambine e bambini che hanno potuto vivere quegli spazi – ha spiegato – La magistratura sta facendo le dovute indagini, è un passaggio drammatico che ci addolora ma non ci abbatte. Piena solidarietà e massima vicinanza alle e ai responsabili della struttura, alle famiglie, alle bambine e ai bambini".