Elezioni Ladispoli 2022, i risultati: vince Alessandro Grando, Pascucci non riesce nell’impresa Alessandro Grando (centrodestra) eletto nuovamente sindaco di Ladispoli. Si ferma al 27% quando sono metà le sezioni scrutinate Alessio Pascucci, sindaco uscente di Cerveteri che ha tentato di conquistare il comune limitrofo.

Alessio Pascucci, sindaco uscente di Cerveteri, non riesce nell'impresa di diventare primo cittadino della vicina Ladispoli. Quando le schede scrutinate sono oltre la metà l'esponente civico non supera il 27%. Al momento si delinea una riconferma a vele spiegate per Alessandro Grando, sindaco uscente del centrodestra che si è presentato unito di fronte agli elettori arrivando al 57% dei consensi. Al terzo posto Silvia Marongiu appoggiata dal M5S e PD (9%), ultima Amelia Mollica Graziano al 5%.

Elezioni comunali Ladispoli 2022, affluenza al 54,09%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alle elezioni comunali 2022 di Ladispoli è stata del 54,09%, un numero poco più basso rispetto a quello delle scorse elezioni, che aveva visto recarsi alle urne il 55,92 degli aventi diritto. A Ladispoli, lo ricordiamo, gli elettori sono in totale 32.202. Il sindaco uscente è Alessandro Grando, che si è candidato anche quest'anno.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Ladispoli

Sono quattro i candidati a sindaco per il comune di Ladispoli. Si tratta di Amelia Mollica Graziano, Silvia Marongiu, Alessandro Grando e Alessio Pascucci. Romanina per Ladispoli, Ladispoli al Centro e Ladispoli cambia sono le liste che sostengono Amelia Mollica Graziano. La forza della comunità, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico appoggiano Silvia Marongiu, mentre Alessandro Grando è sostenuto da Lega Salvini Premier, Noi di Ladispoli, #IoApro – Rinascimento Vittorio Sgarbi, Associazioni cuori ladispolani, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Grando Sindaco. Alessio Pascucci è invece appoggiato da Ladispoli attiva Pascucci sindaco, Onda Civica per Pascucci sindaco, Europa Verde, Per Pascucci sindaco patto ecologista riformista, Movimento Civico Ladispoli città.