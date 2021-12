Dopo i tamponi, a Roma file lunghissime alle farmacie che vendono le mascherine Ffp2 a basso prezzo Dopo le file per i tamponi, a Roma sono cominciate anche le file per le mascherine Ffp2, diventate obbligatorie per trasporti, viaggi, cinema e teatri.

A cura di Natascia Grbic

Non solo file per i tamponi: da quando le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie per trasporti, viaggi, cinema e teatri, è caccia a questi dispositivi di sicurezza, diventati introvabili e costosi. Decine le persone in fila a Roma davanti le farmacie dove le mascherine Ffp2 sono vendute a basso prezzo: al fine di soddisfare più clienti possibili, in molti esercizi commerciali è stato fissato un numero massimo di pacchi che possono essere presi a testa, onde evitare che qualcuno possa fare il furbo e prenderne più di quante ne abbia bisogno. In tanti però rimangono a mani vuote. E se per viaggi, cinema e teatri possono essere rimandati, lo stesso non si può dire per il trasporto pubblico, con molte persone che ogni giorno devono prendere bus e metro per andare al lavoro.

Le mascherine Ffp2 sono diventate praticamente introvabili, a Roma e in altre città. Secondo quanto dichiarato da Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, in meno di una settimana c'è stata un'impennata delle vendite, con il 70% di Ffp2 in più acquistate rispetto agli ultimi due mesi. Prima che diventassero obbligatorie, infatti, le persone preferivano acquistare le mascherine chirurgiche, meno costose rispetto alle Ffp2. Nella capitale però sono in molti a segnalare che tante farmacie e negozi stanno abbassando il prezzo, consentendo alle persone di comprare pacchi interi da 50 mascherine a poco più di dieci euro. Il problema restano per ora i fornitori: fino a poco tempo fa, data la scarsa richiesta, non erano in molti a produrle, mentre adesso la domanda è aumentata. Il problema riguarda anche i prezzi: se per le chirurgiche questo era stato calmierato, la stessa cosa non vale ancora per le Ffp2. Tanto che non è raro trovare anche grandi differenze di prezzo tra una farmacia e l'altra a Roma.