Dopo quasi 90 giorni di chiusura riapre il Colosseo a Roma. Uno dei monumenti più importanti d'Italia ha riaperto oggi al pubblico, permettendo ai visitatori – soprattutto romani – di poter ammirare senza confusione le bellezze dell'Anfiteatro Flavio. Oggi il Lazio è tornato in zona gialla, e complice la bella giornata e l'apertura agli spostamenti tra comuni, in tanti hanno deciso di passare la mattina all'aperto e andare a visitare il Colosseo. "Eravamo pronti con i motori accesi, felicissimi di riaprire e quindi lo abbiamo fatto il primo giorno utile – ha dichiarato a Fanpage.it Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo – Riaprire i luoghi della cultura e soprattutto il Colosseo è un segnale di speranza per tutto il paese".

I romani stanno riscoprendo Roma

Causa pandemia da coronavirus, Roma è senza turisti. Ma nella giornata di oggi in tanti hanno approfittato per passare una giornata all'insegna della cultura e scoprire i luoghi più belli della capitale. Senza contare che molti romani, date le immense e lunghe file per entrare al Colosseo, non hanno mai visitato il monumento principale della città. "Non ci possiamo muovere fuori regione, quindi i romani stanno scoprendo molte cose della città di Roma", spiega una donna. "Tra gli aspetti positivi – continua Russo – c'è che i residenti hanno la possibilità di avvicinarsi a questo luogo che si solito è frequentato dal turismo internazionale". "È una lezione di storia a cielo aperto", dice una donna, che ha scelto di andare al Colosseo nel primo giorno di apertura insieme alla sua famiglia. "Un'occasione da non perdere", rincara un'altro.

Il concerto nel primo giorno di riapertura

Per inaugurare la riapertura del Colosseo, è stato organizzato un concerto all'aria aperta, con musicisti che hanno avuto l'occasione di esibirsi in questo splendido monumento. "Abbiamo voluto riaprire con un concerto di giovani musicisti per dare un segnale agli artisti che in questo periodo hanno sofferto come tutto il mondo della cultura", conclude Russo. E così oggi, lunedì 1 febbraio, il Colosseo non ha solo offerto ai visitatori la sua bellezza monumentale, ma anche uno spettacolo che poche volte si ha il privilegio di vedere.