Crollo in pieno centro nella notte a Roma: macchine sepolte dalle macerie a Trastevere Il crollo del muro si è verificato nel corso della notte di oggi, domenica 10 marzo, a Trastevere, via San Francesco di Sales, in corrispondenza del civico 20.

A cura di Enrico Tata

Un muro di tufo alto 6 metri e lungo 25 è crollato nella notte a Roma. Il fatto, come informa la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, si è verificato nel corso della notte di oggi, domenica 10 marzo, a Trastevere, via San Francesco di Sales, in corrispondenza del civico 20.

Sul posto, fanno sapere i pompieri, è 20 la Squadra 7/A di Ostiense ed il funzionario di Guardia. Sul posto anche il Nucleo Gos VF con i mezzi di movimento terra per liberare la strada dalle macerie e dalle autovetture.

Stando a quanto ricostruito, infatti, non ci sono stati feriti, ma diverse automobili parcheggiate, come si vede nelle fotografie diffuse, sono state letteralmente sepolte dalle macerie. Sul posto anche le forze dell'ordine. La strada è stata interdetta al traffico.

