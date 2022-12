Covid Lazio, il bollettino del 22 dicembre: 1.735 nuovi casi, 12 morti e 844 positivi a Roma Nel Lazio si sono registrati 1.735 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 12 decessi. Lo rende noto il bollettino del 22 dicembre emesso dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato rilasciato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio il bollettino sull'andamento della pandemia di Covid, che fotografa la situazione nelle ultime 24 ore. Nel Lazio si sono registrati 1.735 nuovi casi positivi (64 in più rispetto alla giornata di ieri), di cui 844 solo a Roma Città. Sono stati in totale 13.711 i tamponi effettuati, di cui 2.865 tamponi molecolari e 10.846 tamponi antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,6%. Sono 12 i nuovi decessi registrati, ieri erano stati 9, mentre si contano 2.366 pazienti guariti

L'andamento della pandemia di Covid nel Lazio

Le persone positive al Covid 19 ricoverate in area medica al momento nei reparti degli ospedali del Lazio sono 711 (-19), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 31 (+1). È in calo il numero complessivo su base settimanale (-22%), e l'incidenza scende a 255 ogni 100.000 abitanti, con un valore dell'indice RT che rimane invariato a 0.82.

I nuovi casi Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 303 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 305 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 236 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 69 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 108 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 184 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 307 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 52 i nuovi casi e 0 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 74 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore