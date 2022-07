Covid Lazio, bollettino di oggi 27 luglio: 4.924 nuovi casi, 13 morti e 2.068 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati processati 4.454 tamponi molecolari e 25.630 tamponi antigenici per un totale di oltre 30mila test.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, mercoledì 27 luglio 2022, 4.924 nuovi casi positivi, 1.968 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 13 morti, più 3 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 2.068. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati processati 4.454 tamponi molecolari e 25.630 tamponi antigenici per un totale di oltre 30mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3 per cento.

I ricoveri per Covid nel Lazio

Stando a quanto comunica la Regione Lazio, ad oggi i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.136, più 15 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 80, più 6 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite oltre 7mila persone.

Nel Lazio le persone attualmente positive a Covid-19 sono 220.317, di cui 219.101 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.704.772, i morti 11.703, su un totale di 1.936.792 casi esaminati.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 721 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 736 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 165 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 387 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 711 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 1.593 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 672 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.